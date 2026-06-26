Utredare till socialtjänsten i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-06-26
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Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga genom ett professionellt, rättssäkert och relationellt socialt arbete?
Vi söker nu flera barnutredare till vår verksamhet inom barn och ungdom.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med meningsfulla och varierande arbetsuppgifter i nära samverkan både inom den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer såsom skola, hälso- och sjukvård samt polis. Vi har en tydlig barnrättsprofil och arbetar utifrån BBIC (Barns behov i centrum) eller motsvarande metodik.
Vi värdesätter utveckling, delaktighet och ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi möjlighet till visst distansarbete, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter som stärker gemenskapen i gruppen.
Om uppdraget
Som barnutredare inom socialtjänsten ansvarar du för att:
Utreda, bedöma och fatta beslut enligt gällande lagstiftning såsom SoL och LVU
Genomföra kvalificerat utredningsarbete med barnets behov i centrum
Möta barn, unga och familjer på ett professionellt, tryggt och respektfullt sätt
Arbeta stödjande och motiverande för att skapa delaktighet och förutsättningar till förändring
Samverka med barnets nätverk samt interna och externa aktörer såsom skola, vård och andra myndigheter
Dokumentera och handlägga ärenden rättssäkert enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Hos oss arbetar du renodlat med utredningsprocess, och det är våra insatshandläggare som arbetar med uppföljning av insatserna.
Är det här du?
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av socialt arbete, gärna utredningsarbete inom barn och unga
Har god förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer
Har ett lyhört, respektfull och validerande bemötande
Har god självinsikt och förmåga att möta barn och människor i affekt, kris eller konflikt med lugn och professionalism
Har förmåga att göra realistiska och välgrundade bedömningar
Kan se helheten och väga in flera perspektiv i ditt arbete
Är flexibel och kan anpassa dig till förändrade behov och situationer
Trivs med samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Är stabil och kan behålla lugn och struktur även under perioder med hög belastning
Har B-körkort för manuellt växlad bil
Det är meriterande om du har god kunskap om gällande lagstiftning, förordningar och riktlinjer inom socialtjänsten.
Välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt viktiga arbete inom socialtjänstenPubliceringsdatum2026-06-26Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 6 juli, 8 juli, 9 juli och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Lön mellan 36 000 och 52 400 beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333962 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet Kontakt
Biträdande Enhetschef
Edina Razic edina.razic@eslov.se 0413-629 97 Jobbnummer
9981085