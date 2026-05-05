Utredare till Skolinspektionen, visstid på 4 månader
2026-05-05
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller fem grenar: planerad tillsyn, planerad kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.
Vi söker nu förstärkning under fyra månader till Enheten för analys och rapport. Enheten har uppdraget att analysera och sammanställa iakttagelser från inspektion i rapporter, och ingår i Analys- och statistikavdelningen på Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm. Syftet med rapporterna är att nå ut bredare med våra iakttagelser än till de inspekterade verksamheterna.
Enheten ansvarar också för återrapportering av regeringsuppdrag. Övrigt förekommande arbetsuppgifter är att bidra till myndighetens samlade uppdrag genom att bidra till verksamhetsutveckling och myndighetens årsrapport, svara på remisser mm. Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär att bidra till enhetens kvalificerat utredningsarbete, mer specifikt att analysera underlag efter inspektion och att sammanställa och presentera iakttagelserna i intresseväckande rapporter och andra underlag. Du kommer även att medverka i enhetens övriga arbetsuppgifter.
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat arbete med möjligheter att utvecklas som utredare tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor
Vi söker dig som har
Kandidatexamen i beteendevetenskap, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
aktuell arbetslivserfarenhet av att skriva kvalificerade analyserande underlag och rapporter
aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med kvalitativa utredningsmetoder
mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska
Det är meriterande med
god kunskap om det svenska skolsystemet
arbetslivserfarenhet av elevsociala frågor
aktuell erfarenhet av att skriva rapporter efter tillsyn/inspektion inom statlig verksamhet
erfarenhet av att kommunicera resultat efter inspektion
För att trivas i rollen är det viktigt att du är aktiv och snabbt kan sätta dig in i nya områden, att du har god analytisk förmåga och tar ansvar för ett gott resultat. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är öppen för att ge och ta emot konstruktiv återkoppling och vill dela med dig av erfarenheter och idéer för att bidra till utveckling och lärande. Rollen ställer krav både på samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, lösningsfokuserat och prestigelöst. Du behöver ha en mycket god förmåga att kunna planera ditt arbete och kunna hantera flera parallella uppdrag.
Personliga egenskaper, förmågor och motivation samt kompetenser kommer att tillmätas stor vikt. Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning med placeringen på huvudkontoret i Stockholm. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari fram till och med 30 april 2027.
Våra förmåner omfattar goda möjligheter till friskvård med friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, möjlighet till överenskommelse att distansarbeta del av tid, samt nyrenoverade fina lokaler. Vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt med goda möjligheter till varierade arbetsplatser.
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet. Så ansöker du
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2026. Ansökan har dnr: 2026:5218.
Frågor
För upplysningar, kontakta avdelningschef Camilla Thinz Fjellström. Fackliga företrädare: Saco-S: Caroline Engskär och OFR/S: Maria Klasson. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-partner Mary Cairns på rekrytering@skolinspektionen.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Statens Skolinspektion
(org.nr 202100-6065)
135 45 STOCKHOLM
