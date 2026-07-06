Utredare till sektorn för välfärd och omsorg, vikariat
Sundbybergs kommun / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-06
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Här på stöd och utveckling inom sektorn för välfärd och omsorg tar vi vara på kreativiteten och engagemanget hos våra medarbetare. Vi strävar efter att vara en modern, effektiv och lärande organisation. Sektorn svarar mot två av stadens nämnder: social- och arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden. Inom sektorn finns en avdelning för myndighetsutövning inom IFO, funktionsnedsättning/LSS och äldre, en avdelning för utförare inom funktionsstöd, en avdelning för äldreomsorg samt en avdelning för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Vår avdelning, stöd och utveckling, samordnar en stor del av sektorns stödfunktioner.
Som utredare kommer du att stödja chefer och verksamheter i utvecklings- och förvaltningsfrågor och arbeta uppdragsstyrt. Vi utgår ifrån en systemisk grundsyn och ger stöd och service till verksamheterna utifrån detta förhållningssätt. Som utredare är du direkt underställd avdelningschef och ingår i teamet kvalitet och utveckling.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att utföra utredningsuppdrag, författa skrivelser till nämnd, genomföra lex Sarah-utredningar, ta fram underlag i olika frågor, driva projekt eller utvecklingsarbete och genomföra processkartläggningar. Vissa uppdrag är tidsbegränsade medan andra är löpande.
Vi vill att du har examen från högskola eller universitet som exempelvis socionom, statsvetare, beteendevetare eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har flerårig erfarenhet från arbete med myndighetshandläggning inom minst ett av socialtjänstens verksamhetsområden. Du är van att arbeta inom politiskt styrda organisationer. Du hanterar svenska språket mycket väl i skrift och tal. Har du erfarenhet av utredningsuppdrag inom kommun, region eller stat så är det meriterande, liksom erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem, system för verksamhetsstyrning och processritningsverktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tidsbegränsad anställning på ca 1 år, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 12 augusti 2026 med både cv och personligt brev. Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Avdelningschef
Johanna Ajneståhl Johanna.Ajnestahl@sundbyberg.se Jobbnummer
9994053