Utredare till Sektionen för särskilda utredningar
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom sektionen ansvarar du för att genomföra intern- och incidentutredningar och eventuellt hanterar du även så kallade visselblåsningsärenden. Du förväntas även bidra till utveckling av verksamheten, vara ett stöd till sektionschefen och löpande uppmärksamma händelser som kan vara av betydelse för myndigheten ur utredningssynpunkt. Samtliga medarbetare ska verka för en god intern och extern samverkan. I tjänsten förväntas medarbetare även kunna ingå i mer verksamhetsövergripande projekt som faller inom ramen för avdelningens uppdrag.
Resor och övernattningar förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra människor, ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. I arbetet är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Din förmåga att förstå, prioritera och analysera komplexa frågeställningar är god. Vidare förstår du även komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalitet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En akademisk examen inom exempelvis statskunskap, beteendevetenskap, pedagogik, juridik, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Körkort med B-behörighet
* Dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra eller leda utredningar
* Goda IT-kunskaper och stor förståelse för vikten av säker informationshantering
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Annan relevant utbildning/certifiering, exempelvis inom utredningsmetodik och analysarbete
* Utredningserfarenhet inom rättsväsendet eller annan statlig myndighet
* Erfarenhet av att genomföra internutredningar, olycksutredningar och/eller utredningar av andra allvarliga händelser
* Erfarenhet av att genomföra svåra samtal kopplat till utredningsarbete
* Chefserfarenhet från statlig myndighet
* Erfarenhet av att samla in, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att göra bedömningar
* Erfarenhet av säkerhetsrelaterat arbete
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvården, gärna inom fler av Kriminalvårdens verksamhetsgrenar och/eller från olika organisatoriska nivåer med olika typer av arbetsuppgifter
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313036".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Sektionen för särskilda utredningar Kontakt
Sektionschef
Robert Aldén 011-4962328
9808779