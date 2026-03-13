Utredare till riksmottagningen vid anstalten Kumla, semestervikariat
Kriminalvården, Anstalten Kumla / Administratörsjobb / Kumla Visa alla administratörsjobb i Kumla
2026-03-13
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kumla i Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Riksmottagningen är en avdelning där långtidsdömda placeras initialt för utredning avseende riskbedömning och beslut om verkställighetens utformning. Utredningen syftar till att belysa den dömdes situation ur en mängd olika aspekter. Arbetet genomförs av ett utredningsteam där kontaktman, utredare och psykolog ingår. Riksmottagningens utredningsarbete omfattar även långtidsdömda kvinnor.
Riksmottagningens utredningar utgör underlag för beslut om särskilda villkor som sätter den yttre ramen för den intagnes verkställighet. De särskilda villkoren utgör en säkerhetsmässig ram för verkställigheten och berör till exempel under vilken grad av övervakning och kontroll den intagne ska placeras. Därutöver bedöms om, och i så fall när, samt under vilka former den intagne kan beviljas permissioner. Det bedöms även om och i vilken form särskilda utslussningsåtgärder kan medges. Underlaget för bedömningen inhämtas från befintligt aktmaterial i form av §7-utredningar, rättspsykiatrisk undersökning, personutredning och domar samt genom intervjuer, tester och avdelningsobservationer som administreras och genomförs vid riksmottagningen. Utöver detta inhämtas eventuella externa referenser.Kvalifikationer
Som en del av detta utredningsteam förutsätter vi att du kommunicerar tydligt och har god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du arbetar effektivt och noggrant för att nå uppsatta mål och slutför uppgifter med god kvalitet. Som person är du trygg och stabil med god förmåga att anpassa dig till olika situationer och du trivs med att arbeta strukturerat efter manualbaserade utredningsmetoder.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Akademisk examen med relevant inriktning såsom exempelvis kriminologi, juridik eller beteendevetenskap, pågående studier inom motsvarande område eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig.
* Etablerad erfarenhet av utredningsarbete
* Mycket god förmåga att uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
* Kunskap om och väl förtrogen med begrepp inom psykiatri, psykologi och socialt arbete
* Erfarenhet av riskbedömningar genom tidigare arbete
* Erfarenhet av utredningsarbete inom stat, kommun eller landsting
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kriminalvårdens klientadministrativa system
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kontakt
Rekryteringsspecialist
Felicia Sundberg felicia.sundberg@kriminalvarden.se 076-215 17 64 Jobbnummer
9797095