Utredare till Nationell funktion för samordning av tolktjänsten
Myndigheten för delaktighet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för delaktighet i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Välkommen till Myndigheten för delaktighet (MFD) - den lilla myndigheten med det stora uppdraget. Vårt uppdrag är att främja tillgängligheten i samhället för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.
Under 2026 ska MFD inrätta en ny verksamhetsgren på myndigheten, Nationell funktion för samordning av tolktjänsten för döva och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet. Tolktjänstfunktionen ska arbeta med:
Information och kunskapsstöd
Nationell uppföljning av tolktjänsten
Samordning av utvecklingsinsatser
Utbetalning av statsbidrag
Samverkan och aktiv involvering
Tolktjänstfunktionen är under uppbyggnad och har betydelse för hur tolktjänsten fungerar och utvecklas. Det betyder att varje medarbetare spelar stor roll för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Vi söker dig som vill vara med och främja utvecklingen av den framtida tolktjänsten.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som utredare på tolktjänstfunktionen och placeras inledningsvis på Avdelningen för utredning. Under hösten 2026 kommer en organisationsjustering att göras och funktionen kommer att flyttas till Avdelningen för kunskapsstöd.
Tolktjänstfunktionen är en ny verksamhetsgren på MFD vilket innebär att du kommer vara med i ett uppbyggnads- och utvecklingsarbete.
Tolktjänstfunktionen samordnar och samverkar med tolktjänstens aktörer samt med organisationer som företräder tolkar och tolkanvändare. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med olika utvecklingsfrågor inom tolktjänstens olika delar. Ditt arbete som utredare innebär att planera, bereda, genomföra och rapportera uppdrag relaterade till tolktjänstfunktionen. Det innebär dessutom att representera myndigheten i olika forum samt att bidra i det interna utvecklingsarbetet.
Du arbetar också med att ta fram stödmaterial och genomföra kunskapshöjande insatser som seminarier, föreläsningar och utbildningar. En viktig del i din roll är att arbeta nära tolktjänstens aktörer och att inhämta kunskap från personer med egen erfarenhet av att använda tolk eller de organisationer som företräder dem. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen på lägst kandidatnivå inom samhällsvetenskapligt område eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att ta fram och presentera målgruppsanpassat och pedagogiskt stöd.
Erfarenhet av att leda och utveckla samverkan och kunskapsutbyte med externa aktörer.
Erfarenhet av att arbeta med kvalificerat utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
God kommunikativ förmåga på skriven svenska och talad svenska eller svenskt teckenspråk.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
God kunskap om målet för och genomförandet av funktionshinderspolitiken.
Erfarenhet av arbete med implementering av tvärsektoriella frågor såsom hållbarhet, folkhälsa, jämställdhet, digital och fysisk tillgänglighet eller funktionshinderspolitik.
Erfarenhet av utredningsarbete i en kunskaps- och värderingsstyrd verksamhet inom civilsamhället och/eller offentlig verksamhet.
God kunskap om hur tolktjänsten fungerar och om behoven hos tolktjänstens målgrupper, dvs. döva och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.
Erfarenhet av arbete med analys och uppföljning inom samhällsvetenskapligt område.
Har god förmåga att kommunicera på svenskt teckenspråk. Dina personliga egenskaper
För uppdraget krävs att du är självgående och kan planera, strukturera och driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och tar hjälp av andra när du behöver. Du trivs med att arbeta med flera frågor parallellt där du får använda din analytiska förmåga. Därtill ser vi att du är kommunikativ och pedagogisk, mån om att se till helheten i verksamheten och bidrar aktivt till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet till visst distansarbete och placeringen kommer att vara i vårt aktivitetsbaserade kontor i Liljeholmen i Stockholm. Vi har möjlighet till förtroendearbetstid och är en arbetsplats där du får jobba med utvecklande och samhällsviktiga frågor.
Ansökan, rekryteringsprocessen och kontaktperson
Poolia stödjer MFD med denna rekrytering. Du ansöker genom att klicka på ansökningsknappen på denna sida. Där registrerar du ditt CV och personliga brev samt svarar på några urvalsfrågor. MFD tar inte emot ansökningar via mejl.
Sista dag att ansöka är 19 maj 2026
När ansökningstiden gått ut kontaktas du om du går vidare till intervju. Du träffar först Camilla Elfving, rekryteringskonsult på Poolia, och därefter rekryterande chef, Pernilla Börjesson. Processen avslutas med personlighetstest och referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
MFD strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka i verksamheten.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Myndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om myndighetens personuppgiftspolicy på www.mfd.se.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar MFD med rekryteringsföretaget Poolia. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta dem, se kontaktuppgifter nedan.
Kontaktuppgifter till rekryterande chef och fackliga företrädare finner du nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Delaktighet
(org.nr 202100-5588)
100 74 STOCKHOLM Arbetsplats
MFD - Myndigheten För Delaktigheten Kontakt
Karl Holzwart Kristiansson karl.holzwart-kristiansson@mfd.se
9885332