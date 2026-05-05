Utredare till Myndighetsavdelningen, För- och grundskolan
Umeå kommun / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-05-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
För- och grundskoleförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassade grundskolor och fritidshem. Verksamheten är organiserad i tre geografiska områden: Sydväst, Nordöst samt ett gemensamt område för årskurserna 7-9, som leds av varsin områdeschef.
På utbildningskontoret arbetar cirka 60 medarbetare inom bland annat ledning, HR, juridik, ekonomi, utveckling och verksamhetsstöd. Vi ger stöd till verksamheterna och nämnden samt service till kommunens invånare inom våra specialistområden.
På utbildningskontoret finns en Myndighetsavdelning som bildades i januari 2026 och som idag består av sju medarbetare och en avdelningschef.
Myndighetsavdelningen arbetar med myndighetsutövning inom förskola och grundskola med fokus på likvärdighet och barns och elevers rätt till utbildning. Uppdraget omfattar bland annat ärenden om skolplacering, skolskjuts och skolplikt, överklaganden, utredningar på förvaltnings- och nämndsnivå samt framtagande av styrande dokument.
Vi arbetar även med att utreda klagomål enligt skollagen, tillsyn och ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor, anmälningsärenden från tillsynsmyndigheter samt dataskydd och integritet (GDPR). I uppdraget ingår också förvaltning av centrala digitala system kopplade till exempelvis skolplacering, skolskjuts och barn- och elevdokumentation.
Vi söker nu en Utredare till vår avdelning- välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som utredare kan arbetsuppgifterna t.ex innebära att:
utreda klagomålsärenden och svara på frågor gällande förskolor
utöva tillsyn av fristående förskoleverksamheter vilket innebär tillsynsbesök, samverkan med de professioner som involveras i besöken och att hålla fristående verksamheter informerade inför och efter tillsynen.
handlägga förändringar i ägar- och ledningskretsen hos fristående huvudmän
utreda och bedöma ansökningar om start av fristående förskoleverksamheter vilket innefattar ägar- och ledningsprövning samt prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar
handlägga och utreda ansökningar om fullgörande av skolplikt på annat sätt och anmälan om skolpliktens upphörande
följa upp placerade barns skolgång vid placering i annan kommun vilket innebär att du är kontaktperson för socialtjänstens medarbetare i dessa ärenden
Det kan också förekomma arbetsuppgifter som rör skolskjuts, barn- och elevplaceringar, hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar, olika utredningsuppdrag samt att du föredrar ärenden inför politisk nämnd.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du ett meningsfullt och omväxlande uppdrag där du bidrar till barn och ungas skolframgång och får möjlighet att påverka och utveckla verksamhet och arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor, både internt och externt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt och respektfullt med olika målgrupper. Samtidigt behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och upprätthålla en god struktur. Du är noggrann i dina bedömningar och har förmåga att förhålla dig objektiv i komplexa ärenden. Rollen kräver att du kan prioritera, hantera flera uppdrag parallellt och driva processer framåt på ett kvalitetssäkert sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper vid rekryteringen.
Krav
Högskoleutbildning, gärna med samhällsvetenskaplig, juridisk eller pedagogisk inriktning
God kännedom och erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehandläggning och diarieföring
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
Kunskap om och erfarenhet av att tillämpa skollagen, förvaltningslagen samt offentlighet och sekretess
Erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet/skola
Erfarenhet av myndighetsutövning mot enskild och beslutsfattande
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser en tjänst på heltid, med planerad start i augusti 2026.
Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
För- och grundskola, Utbildningskontor Kontakt
Jill Holm Nilsson, SACO jill.holm.nilsson@umea.se 090-166501 Jobbnummer
9892988