Utredare till Klimatomställning Malmö på miljöstrategiska avdelningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260447 Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Malmö är en föregångare i klimat- och miljöarbetet, och hållbarhet genomsyrar hela vår organisation och stad. Med mod att testa nytt och hitta lösningar tillsammans med andra, driver vi omställningen framåt och visar vägen för andra städer i Sverige och Europa. Vi ställer om - för Malmö och för planeten. Vill du vara med på vår resa och göra skillnad?
Miljöstrategiska avdelningen processleder, stödjer och samordnar arbetet med miljö- och klimatrelaterade frågor för ett hållbart Malmö. Klimatomställning Malmö är Malmö stads kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen.
Nu söker vi ytterligare en engagerad och driven medarbetare till Klimatomställning Malmös processledningsteam. I rollen blir du en viktig funktion i att processleda, stödja och samordna stadens klimatarbete.
Arbetet innebär att arbeta strategiskt för att nå klimatneutralitet 2030, leda arbetet inom stadens sju prioriterade omställningsområden, föra dialog med aktörer i hela staden samt säkerställa framdrift och uppföljning av måluppfyllelse. Du bidrar också till projektutveckling och samarbetar nära kollegor inom stadens förvaltningar och bolag.
I denna tjänst ligger ett särskilt fokus på att engagera och stödja Malmö stads förvaltningar i deras klimatomställning. Det innebär bland annat att bidra med kunskap, ta fram underlag och utveckla verktyg som stärker förvaltningarnas förmåga att ställa om. Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning minst motsvarande 180 hp inom till exempel naturvetenskap, samhällsvetenskap, alternativt att du inhämtat motsvarande kunskap och kompetens genom erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att leda och stödja förändringsprocesser företrädesvis med fokus på klimatomställning. Du har mycket goda förmågor att kommunicera på svenska i tal och skrift samt motsvarande goda förmågor på engelska.
Det är meriterande med erfarenhet och/eller utbildning inom processledning, erfarenhet av arbete med externfinansierade projekt, samt av arbete i en politisk styrd organisation.
Om arbetsplatsen
Miljöstrategiska avdelningen på miljöförvaltningen driver och samordnar Malmö stads långsiktiga miljö- och klimatarbete. Avdelningen samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram och ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur. Vi driver på klimatomställningen och tillsammans arbetar vi för att Malmö ska bli en grönare stad som står rustad för ett förändrat klimat. Genom att bevaka miljöbalkens frågor i stadsutvecklingen förebygger vi hälso- och miljöproblem för människor, natur och samhälle. På avdelningen arbetar cirka 50 engagerade medarbetare inom fyra enheter: klimat och energi, miljö och natur, miljöövervakning och analys samt programenheten, som fokuserar på externfinansiering.
Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbetet med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Efter överenskommelseÖvrig information
Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Anna Lindblad anna.lindblad@malmo.se 0708-341877 Jobbnummer
9767388