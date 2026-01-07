Utredare till Hemnovias familjehemsverksamhet // Stockholm med omnejd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta med kvalificerat utredningsarbete inom familjehemsvård och samtidigt ha flexibilitet i hur och var du arbetar? Då kan du vara vår nästa utredare!
Hemnovia söker nu en strukturerad och engagerad utredare till vår växande verksamhet. Tjänsten kan utformas som timanställning, heltid eller en kombination, beroende på din tillgänglighet och erfarenhet. Arbete kan ske på distans eller från kontor i Stockholm med omnejd.
Att vara utredare
I rollen som utredare ansvarar du för att utreda och bedöma familjer som vill öppna sina hem för barn och unga. Arbetet präglas av kvalitet, professionalism och ett respektfullt bemötande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra familjehemsutredningar
Träffa familjer genom intervjuer och hembesök
Sammanställa bedömningar och skriftliga underlag
Arbeta enligt fastställda rutiner, riktlinjer och tidsramar
Bidra till verksamhetens kvalitet och utveckling
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis socionom, beteendevetare eller socialpedagog
Erfarenhet av arbete inom socialt arbete, gärna med barn, unga eller familj
God skriftlig förmåga och vana att arbeta strukturerat med dokumentation
Förmåga att arbeta självständigt och fatta professionella bedömningar
God körvana då resor förekommer i tjänsten
Dina styrkor:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är:
Strukturerad, metodisk och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
Socialt trygg med god kommunikationsförmåga
Är trygg i din yrkesroll, självständig och bra på att skapa förtroendefulla relationer
Målinriktad och ansvarstagande
Lyhörd och professionell i mötet med människor
Vad vi erbjuder:
Flexibla anställningsformer
Möjlighet till distansarbete eller arbete från kontor
Ett meningsfullt uppdrag där ditt arbete gör skillnad på riktigt
Tydliga arbetsprocesser och stöd i ditt arbete
Varför Hemnovia?
I ditt arbete som utredare på Hemnovia får du möjligheten att vara del av en verksamhet som arbetar med hjärtat och för barnets bästa. Likaså erbjuds du ett tryggt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar verksamheten såväl som arbetet. Vi värdesätter god teamkänsla, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Ansök idag för att göra en viktig insats som gör skillnad på riktigt!
För att kunna arbeta som utredare inom Hemnovias familjehemsverksamhet behöver du inkomma med registerutdrag från Polisens misstanke -och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465), http://www.hemnovia.se
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9671241