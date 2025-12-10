Utredare till enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning
2025-12-10
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.På Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning erbjuder vi ett varierande arbete med mycket eget ansvar, där du kommer att ha interaktioner med flera verksamheter och arbeta proaktivt. Tjänsten är ett vikariat.
Vår verksamhet
Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning ingår i verksamhetsområde Användning, som bland annat ansvarar för att ta fram producentobunden läkemedelsinformation och genomföra säkerhetsövervakning och uppföljning med användaren i fokus.
Enheten tar fram kunskapsstöd (behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken) till svensk hälso- och sjukvård för en säker och rationell läkemedelsanvändning. I vårt arbete samverkar vi med interna och externa experter, samt med många andra enheter inom Läkemedelsverket. Enheten har ett tjugotal anställda med en stor bredd i både kompetenser och erfarenhet.
På enheten bedrivs såväl löpande arbete som projekt och utredningsarbeten, varav en del är regeringsuppdrag. För att genomföra vårt uppdrag arbetar vi bland annat med att:
• fånga upp kunskapsluckor och behov av läkemedelsinformation
• utarbeta producentobundna behandlingsrekommendationer, publicera och förmedla dessa
• verka för att Läkemedelsboken är uppdaterad utifrån målgruppens behov
• utgöra en resurs för Läkemedelsverket avseende vetenskaplig informationssökning och litteraturförsörjning.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer i första hand kretsa runt att ta fram och delta i förvaltning av producentobunden läkemedelsinformation såsom Läkemedelsboken och behandlingsrekommendationer. Här förväntas du leda, genomföra, samordna och stödja projekt och utredningar både på verksövergripande nivå och inom enheten. Du kommer också att samverka med andra myndigheter och aktörer inom området. I arbetet ingår att källkritiskt söka och värdera farmaceutisk och medicinsk information om läkemedel och läkemedelsanvändning samt att sammanställa och förmedla information anpassad efter målgrupp och kanal. Baserat på kunskap och omvärldsbevakning förväntas du även formulera och föreslå nya åtgärder och aktiviteter.Bakgrund
Vi söker dig som har avslutad farmaceutisk, medicinsk eller annan relevant akademisk utbildning. Du har några års erfarenhet av arbete inom området läkemedelsanvändning och/eller kunskapsstyrning och har en bred kunskap om läkemedelsanvändning. Erfarenhet av att leda projekt eller grupper är ett krav.
Du ska också vara van vid att hålla muntliga presentationer, skriva rapporter och har förmåga att - i samverkan med andra - formulera text på ett balanserat och rättvisande sätt.
Du ska uttrycka dig väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
• har forskningserfarenhet och erfarenhet av evidensvärdering.
• självständigt och proaktivt kan driva både egna arbetsuppgifter och leda projekt och uppdrag.
Dina personliga egenskaper
Du är både noggrann och pedagogisk, med förmåga att leda grupper mot ett gemensamt mål och du har fallenhet för god kommunikation. Då tjänsten innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och är bra på att skapa goda relationer. Du tar initiativ och har hög förmåga att genomföra och driva aktiviteter till ett avslut. Genom att vara lyhörd, öppen och prestigelös bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Anställningsform: Visstid, vikariat
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Kunskapsstöd och läkemedelsanvändning
Diarienummer: 2.4.1-2025-100741
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Fredrik Hed. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
