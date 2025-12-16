Utredare/statistiker till Skolinspektionen i Stockholm
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten består av tre verksamhetsgrenar, tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsgivning. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.
Avdelningen för analys och statistik utgör en central stödfunktion för Skolinspektionens verksledning och för myndighetens regioner. Avdelningen har en strategisk, samordnande och stödjande roll. I rollen som utredare/statistiker arbetar du på enheten för statistik. Enhetens uppdrag är att ta fram statistik om myndighetens verksamhet, utveckla och genomföra enkäter med olika målgrupper (till exempel skolpersonal och elever) samt att designa och dra urval. Vi genomför även uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• sammanställa och analysera statistiska underlag,
• ta fram urval,
• ge metodstöd,
• delta i olika utvärderingsprojekt samt
• sammanställa statistik om myndighetens verksamhet kan ingå.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor på enheten, både genom att självständigt driva uppdrag och även genom att tillsammans med kollegor bidra i olika arbetsuppgifter. Rollen innebär kontakt med både interna och externa statistikanvändare.
Vi söker dig som har:
• samhälls- eller beteendevetenskaplig examen eller annan utbildning som bedöms likvärdig, minst 60 högskolepoäng i statistik eller kvantitativ metod
• flerårig arbetslivserfarenhet inom kvantitativt utrednings- eller utvärderingsarbete
• aktuell erfarenhet (de senaste fem åren) av skriftliga sammanställningar såsom rapporter och PM
• goda kunskaper i Excel och i statistikprogram som R-studio eller motsvarande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att leda och driva projekt
• arbetslivserfarenhet från statlig myndighet
Som person är du:
Som person är du analytisk, kvalitetsinriktad och har ett utvecklande förhållningssätt. Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska. Du är prestigelös och tar dig an arbetsuppgifter av olika svårighetsgrad då uppdragen och arbetsbelastningen för enheten kan variera. Vi tror att du har en problemlösande analysförmåga samt är flexibel då vi arbetar målorienterat och med ständiga förbättringar.
Utöver ovanstående kommer vi lägga stor vikt på dina personliga egenskaper och förmågor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Skolinspektionen tillämpar sex månaders provanställning.
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet.
Ansökan
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan senast på den 11 december 2025. Ansökan har dnr 2025:12361
Frågor
Tjänsten: enhetschef Emma Uhman, tfn 08 586 084 56
Rekryteringsprocessen: rekrytering@skolinspektionen.se
Fackliga företrädare Anna Kjellberg Saco-S och Tilda Lindell, OFR/s, båda kan nås via växelnumret 08-586 080 00.
I denna rekrytering har Skolinspektionen redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
