Utredare sökes till Kansli- och kommunikationsavdelningen, Hallands sjukhus
Hälso- och sjukvården i Region Halland ligger i framkant med goda resultat och nöjda patienter.
Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla verksamheten för att möta framtidens behov och förväntningar. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla stödet till ledningen av Hallands sjukhus. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till att Hallands sjukhus når sina mål!Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Tjänsten som utredare utgår från Kansli och kommunikationsavdelningen, Hallands sjukhus. Du ingår i ett team med utredare och arbetar nära sjukhusets ledning och många andra medarbetare inom området lednings- och verksamhetsstöd. På avdelningen arbetar utredare, kommunikatörer och administrativa samordnare. Våra arbetsplatser finns i Halmstad och Varberg och du väljer vilken arbetsort du vill utgå ifrån.
Läs mer om https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus/kansli--och-kommunikationsavdelningenDina arbetsuppgifter
I rollen som utredare är du ett stöd för Hallands sjukhus ledning i både strategiska och operativa frågor, med fokus på att utveckla och effektivisera processer mellan förvaltning och politik. Du är involverad i sjukhusövergripande lednings- och stödprocesser, där stödet till förvaltningschefen och samarbetet med nämndens sekreterare i arbetet med sjukhusets politiska nämnd utgör en viktig del av uppdraget. Tillsammans med ansvariga chefer och kollegor ska du samordna och förbereda beslutsunderlag samt ihop med nämndens sekreterare planera inför genomförandet av nämndens beredningar och sammanträden. Uppdraget omfattar även att samordna intern kontrollplan och genomföra interna revisioner, vilket bidrar till att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i verksamheten. Som utredare kommer du också att vara involverad i olika utrednings- och utvecklingsuppdrag där du får möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. En annan viktig uppgift är att vara rådgivare i frågor som rör ärendehantering och offentlig förvaltning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen, gärna med inriktning mot statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller ledning och organisation. Du bör ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och det är ett stort plus om du tidigare har arbetat inom offentligt styrd verksamhet.
Vi ser att du är en trygg och ödmjuk person som tycker om att arbeta tillsammans med andra och skapar nätverk, men också har ett starkt självledarskap. Du har ett stort samhällsintresse och håller dig uppdaterad på vad som händer i omvärlden och i den bransch du arbetar i. Du är proaktiv, strukturerad och drivs av att utveckla arbetssätt med kundens behov i fokus. Erfarenhet av ledarskap eller projektledning är meriterande.
För att lyckas i uppdraget behöver du kunna sätta dig in i komplexa frågor och ha förmåga att bearbeta och sammanfatta textmaterial och synpunkter. Det krävs att du har en god stilistisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Tjänsten kräver också att du är bekväm med att hantera olika digitala hjälpmedel och har lätt för att ta till dig nya kunskaper inom området. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då resor förekommer i tjänsten är det önskvärt med körkort. Enligt gällande miljöpolicy ska om möjligt kollektiva transportmedel användas.https://regionhalland.varbi.com/se/what:job/jobID:896493/
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att genomföra intervjuer den 5 mars.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
