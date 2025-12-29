Utredare omvärldsbevakning inom krisberedskap och civilt försvar
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att utveckla arbete med omvärldsbevakning och lägesbilder och vill vara med i arbetet att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig? Vi erbjuder ett samhällsviktigt och engagerande arbete på en intressant och dynamisk arbetsplats. Just nu befinner vi oss på en utvecklingsresa och du kommer in i en föränderlig organisation med en stabil grund att stå på.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Vi söker nu en utredare som tillsammans i ett team vill driva utveckling inom omvärldsbevakning och lägesbild för att stärka den operativa beredskapen på myndigheten. En central del av uppdraget är att utveckla och förfina arbetssätt för analys och sammanställning, så att verksamheten kontinuerligt får mer träffsäkra och relevanta beslutsunderlag. Utöver detta kommer du delta i och ansvara för andra projekt och utredningsuppdrag inom avdelningens ansvarsområde.
Du kommer att arbeta på en avdelning som ansvarar för Socialstyrelsens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Avdelningen är nyinrättad och enheten du tillhör är under uppbyggnad vilket innebär stora möjligheter att påverka dina egna arbetsuppgifter och kompetensutveckling.
Tjänstgöring i myndighetens beredskapsorganisation kan komma att ingå (vilket innebär schemalagd beredskap) liksom arbete i myndighetens krislednings- och krigsorganisation.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontakter med andra medarbetare och externa samarbetspartners. Rollen kräver också att du är driven, har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att tänka nytt samt hittar innovativa lösningar på problem. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning inom eller erfarenhet av för tjänsten relevant område
• erfarenhet av arbete med att utveckla arbetssätt för systematisk omvärldsbevakning
• erfarenhet av att utveckla arbetssätt för att sammanställa och analysera information från olika källor för att skapa lägesbilder och beslutsunderlag
• kunskap om och erfarenhet av arbete i krisledningsorganisation
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av utrednings- eller projektledningsarbete
• erfarenhet av arbete i det svenska beredskapssystemet och kunskap om dess regelverk
• kunskaper inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
• erfarenhet från samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner eller näringsliv
• kunskaper om offentlig förvaltning och styrning.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, enheten för operativ beredskap.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt cv.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf enhetschef Caroline Mandoki på caroline.mandoki@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9665559