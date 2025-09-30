Utredare medicinteknik-Krisberedskap och civilt försvar
2025-09-30
Vill du bidra till att stärka Sveriges försörjningsberedskap?
Socialstyrelsen söker nu en utredare med medicinteknisk bakgrund till enheten för försörjningsberedskap, avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Hos oss får du möjlighet att arbeta med analyser och utredningar som stärker samhällets förmåga att säkerställa tillgången till medicintekniska produkter och andra kritiska resurser inom hälso- och sjukvården.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som utredare kommer du att driva och bidra till utvecklingen av Socialstyrelsens arbete med försörjningsberedskap. I rollen arbetar du brett med analyser, utredningar och underlag som stödjer myndighetens regeringsuppdrag och interna utvecklingsarbete. Du får möjlighet att omsätta kunskap om vårdens behov och praktiska förutsättningar i ett nationellt perspektiv.
Arbetet innebär bland annat att:
• genomföra försörjningsanalyser och utredningar inom området medicintekniska produkter och andra kritiska resurser,
• ta fram underlag till regeringsuppdrag, remissvar och rapporter,
• driva och bidra till myndighetens arbete med förmågeutveckling inom försörjningsberedskap,
• delta i samordning och utveckling i nära samarbete med andra myndigheter, regioner och vårdaktörer,
• driva och bidra till metodutveckling för uppföljning och analys av försörjningsförmåga.
Tjänsten innebär många externa kontakter, både nationellt och i vissa fall internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och som vill bidra till att stärka Sveriges förmåga att hantera kriser och höjd beredskap. Du har god analytisk förmåga, kan arbeta strukturerat och uttrycker dig väl i tal och skrift. Erfarenhet från medicinteknisk verksamhet i vården är meriterande och ger dig en förståelse för praktiska förutsättningar och behov - men avgörande är din förmåga att analysera komplexa frågor och omsätta dem i tydliga beslutsunderlag.
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som har:
• relevant universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis inom teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete,
• erfarenhet av att skriva rapporter, beslutsunderlag eller remissvar,
• erfarenhet av samordnande roller eller arbete i komplexa organisationer,
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Kvalifikationer - meriterande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete på statlig myndighet,
• erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården, gärna inom medicinteknisk verksamhet,
• erfarenhet av projektledning eller deltagande i större utvecklingsuppdrag,
• kunskap om medicintekniska regelverk,
• erfarenhet av upphandlings- eller inköpsfrågor.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, enheten försörjningsberedskap.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt cv.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Klara Diskay, klara.diskay@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2025. Ersättning
