Utredare med tillsynsansvar till utbildningskontoret
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Varje dag går cirka 7 000 barn och ungdomar till en skola i Värmdö.
I utbildningskontoret ingår alla medarbetare och ledning med ansvar för allt som rör Värmdö kommuns utbildningsverksamhet. Detta ställer krav på ett välfungerande samspel mellan organisationens olika delar och processer.
Du som väljer att arbeta hos oss är också med och driver samhällsutvecklingen i Värmdö. Genom din kunskap, ditt engagemang och intresse kan du påverka och utveckla verksamheter och arbetsmetoder så att vi tillsammans gör Värmdö till en ännu bättre kommun att bo i. Alla arbetsuppgifter är viktiga och har stor betydelse för våra kommuninvånare.
Värmdö kommun strävar efter att bli en ledande skolkommun genom att systematiskt utveckla undervisningen och lärandemiljöerna för att höja skolresultaten och skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential. Fokus ligger på tidiga insatser, hög kvalitet, och en sammanhållen skolverksamhet som främjar livslångt lärande från förskola till vuxenutbildning.
Inom avdelningen för Styrning och kvalitet finns alla centrala funktioner som arbetar med utbildning samlade. Avdelningens uppdrag omfattar myndighetsutövning inom utbildningsområdet, prognos- och behovsbedömningar samt lednings- och verksamhetsstöd till de kommunala verksamheterna. Avdelningen arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, kunskap och kompetens med effektiva arbetssätt och processer.
Ditt uppdrag
I rollen som utredare med ansvar för tillsyn kommer du huvudsakligen att arbeta med tillsyn av fristående förskolor inklusive ägar- och ledningsprövning, förvaltning av processbeskrivningar och rutiner samt beredning av ärenden till nämnd. Arbete med insyn i fristående grundskolor och gymnasieskolor kan också komma att ingå i arbetet. I tjänsten ingår också att arbeta med beredning av andra ärenden till nämnd, remissyttranden samt att bidra i uppföljnings-, analys- och utvecklingsarbete inom ramen för kommunens systematiska kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har
• samhällsvetenskaplig, juridisk, pedagogisk eller motsvarande högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant.
• god kännedom om utbildningsväsendet och om styrdokumenten för förskola och skola samt olika huvudmannaformer
• god utredarkompetens och förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågeställningar.
• mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt såväl som muntligt på svenska.
• god kunskap och erfarenhet av de digitala verktygen inom Officepaketet och ärendehanteringssystem som Public 360 eller liknande.
• god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande med kunskaper inom ekonomi och erfarenhet från liknande arbete i en kommun eller en statlig skolmyndighet. Vidare är erfarenhet av ärendeberedning till nämnd inom utbildningsområdet meriterande.
Du har god analytisk förmåga, tar ansvar för ett gott resultat och är noga med att leverera i tid. Du har lätt för att sätta dig in i nationella styrdokument liksom att arbeta flexibelt och med mångskiftande uppgifter. Som person är du självgående, prestigelös, noggrann och strukturerad. Du har en god social förmåga och trivs med att arbeta både i team och enskilt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina personliga egenskaper
Integritet
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Detta beställer du själv och tar med till ett eventuellt intervjutillfälle.
