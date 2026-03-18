Utredare med samordningsansvar till Tullinge kommundelsnämnd
Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2026-03-18
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en senior utredare med samordningsansvar till Tullinge kommundelsnämnd inom demokrati- och kanslienheten i Botkyrka kommun.
Tjänsten är ett föräldravikariat som pågår till och med mars 2027.
Kommundelsnämnden i Tullinge är ett tvåårigt pilotprojekt som syftar till att utveckla kommunens arbete med lokalt inflytande, delaktighet och service nära invånarna. Som utredare bereder du ärenden till nämnden i frågor som rör Tullinges närmiljö och lokal service, till exempel skötsel och utveckling av parker och grönytor, idrottsanläggningar samt kultur- och fritidsverksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- samordna och driva arbetet i samordningskansliet för Tullinge kommundelsnämnd
- bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag till nämnden i samverkan med berörda förvaltningar
- genomföra utredningar och utvecklingsuppdrag kopplade till nämndens ansvarsområden
- samordna verksamhetsplanering, uppföljning och intern kontroll för nämnden
- ta fram underlag kopplad till kommunens översyn av nämndorganisationen
- utveckla arbetssätt och rutiner för ärendeberedning och samverkan mellan nämnden och kommunens förvaltningar.
Du har en central roll i att samordna nämndens ärendeprocesser och säkerställa att underlag tas fram i rätt tid inför nämndens sammanträden. Uppdraget innebär nära samverkan med både politiken och berörda förvaltningar.
Vi erbjuder dig
Som utredare blir du en del av demokrati- och kanslienheten inom kommunstyrelseförvaltningen, där flera funktioner arbetar med stöd till den politiska organisationen och utveckling av kommunens demokratiska processer. På enheten finns bland annat nämndadministration, registratur, juridik och demokratiutveckling. Arbetet sker i nära samverkan och med ett gemensamt fokus på att säkerställa väl fungerande beslutsprocesser i kommunen.
Rollen ger dig en möjlighet att arbeta nära både politiken och flera av kommunens förvaltningar i ett pilotprojekt som syftar till att utveckla formerna för lokalt inflytande. Uppdraget innebär stor självständighet och ger goda möjligheter att utveckla din kompetens inom kommunal styrning, samordning och kvalificerat utredningsarbete.
Du som söker till oss
Du har akademisk examen inom statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete i en politiskt styrd organisation. Du har förståelse för hur kommunala beslutsprocesser fungerar.
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av att ta fram utredningar, analyser eller beslutsunderlag till chefer eller politiska organ.
- Erfarenhet av att samordna arbete mellan flera verksamheter och funktioner i en organisation.
- Erfarenhet av att skriva tjänsteskrivelser, beslutsunderlag eller andra kvalificerade underlag på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet.
- Erfarenhet av att bereda ärenden till politiska organ.
- Erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av dokument- och ärendehantering i Public 360 eller liknande ärendehanteringssystem.
Som utredare är du analytisk och strukturerad. Du kan sätta dig in i komplexa frågor, skapa överblick och säkerställa att ärenden bereds och hanteras i rätt ordning och vid rätt tidpunkt. Genom ett metodiskt arbetssätt bidrar du till att nämndens arbete får tydlig framdrift och att beslutsunderlag håller hög kvalitet.
Du är också samarbetsorienterad och trygg i en roll med många kontaktytor. Uppdraget innebär nära dialog med både tjänstepersoner och politiska företrädare, vilket kräver att du kan skapa förtroende och föra konstruktiva samtal i frågor där olika perspektiv behöver vägas samman. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS/2026:00136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Helen Kavanagh Berglund helen.kavanagh.berglund@botkyrka.se Jobbnummer
9804689