Utredare med samhällsvetenskaplig kompetens till Skolinspektionen Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Linköping
, Göteborg
, Lund
, Umeå
eller i hela Sverige
Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Verksamheten vid Skolinspektionen utgörs av tillsyn, kvalitetsgranskning samt prövning av ansökningar om att driva fristående skolverksamhet. Skolinspektionen finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Kontoret i Stockholm ingår tillsammans med kontoret i Umeå i Region norr och består av fem enheter. Vi delar kontor med huvudkontoret, Barn- och elevombudet samt Skolväsendets överklagandenämnd. Totalt är vi ca 240 medarbetare på kontoret i Stockholm.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta för att alla barn och elever ska få en så god utbildning som möjligt. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på dina analytiska och skriftspråkliga förmågor. Målet är en skola som präglas av trygghet och studiero och där alla
barn och elever kan nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
Har du den kompetens vi söker och vill vara med och förbättra den svenska skolan? Då har vi ett spännande jobb för dig.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en god arbetsmiljö där du som medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat utredningsarbete i en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans. Här får du även en gedigen utbildning inom vårt inspektörsprogram. Vi erbjuder förmånliga villkor så som bl.a. generöst friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, goda semester- och pensionsvillkor. Vi erbjuder också möjlighet att träffa en överenskommelse om att arbeta delvis på distans. Vi sitter i nyrenoverade, aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som utredare genomför du ett kvalificerat utredningsarbete och skriver beslut.
I arbetsuppgifterna ingår planering, dokumentstudier samt besök med intervjuer och observationer i de olika verksamheterna. Vi besöker skolor, såväl kommunala som fristående. Det innebär intervjuer med bl.a. elever, lärare, rektorer och representanter för skolhuvudmän. Kontakter med andra myndigheter och allmänheten ingår också i arbetet. Vi samarbetar tvärprofessionellt i våra utredningar med olika yrkeskategorier inom myndigheten, såsom lärare, jurister och statsvetare. Arbetet bedrivs huvudsakligen i par och innebär regelbundna resor med övernattning. Kvalifikationer
• Akademisk examen inom samhällsvetenskap eller statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell och minst fem års erfarenhet som utredare i statlig eller kommunal förvaltning
• Mycket god förmåga att inhämta, analysera och bearbeta komplex information
• Mycket god förmåga att uttrycka dig lättillgängligt och korrekt i tal och skrift på svenska
• Körkort för personbil
Det är meriterande med
• Erfarenhet av arbete med inspektion vid svensk statlig myndighet eller kommun
• Erfarenhet av arbete med det svenska skolväsendets konstruktion, styr- och ansvarssystem och författningsmässiga reglering
• Erfarenhet av att arbeta med skoljuridiska frågor
Vi söker dig som
• Är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt
• Har du mycket god förmåga att inhämta, analysera och bearbeta komplex information
• Har du integritet och mycket god samarbetsförmåga
• Har du mycket god förmåga att planera och strukturera arbetsprocesser har du lätt att möta och kommunicera med andra människor
För att trivas på Skolinspektionen ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid, tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV och svara på urvalsfrågor.
Klicka på ansök nedan. Arbetsprov kommer att genomföras som ett led i rekryteringen. Eftersom beslutsskrivandet är en stor del av arbetet i denna tjänst, kommer vi att lägga stort fokus på ditt arbetsprov. Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025. Ansökan har dnr 2025:8652. Arbetsprov kommer att genomföras vecka 43 och 44 samt intervjuer den 3 november och den 10 november.
Frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Carlsson 08-586 084 42 eller enhetschef Malin Jern 08-586 080 79. Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
Fackliga företrädare
Fackliga företrädare är Caroline Engskär, Saco-S och Maria Klasson, Ofr-s. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00.Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolinspektion
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
