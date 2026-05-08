Utredare med pedagogiskinriktning till Skolinspektionen i Lund
2026-05-08
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Vi arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller tre grenar: tillsyn, kvalitetsgranskning samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Kontoret i Lund ingår i region Söder tillsammans med kontoren i Linköping och Göteborg och regionen har ca 170 medarbetare. Under våren 2025 flyttade vi in i nyrenoverade lokaler centralt placerade i Lund.
Vi söker
Skolinspektionen utökar sin personalstyrka och vi söker nu utredare till kontoret i Lund!
Vi söker dig som vill arbeta för att alla barn och elever ska få en så god utbildning som möjligt i en trygg miljö. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på dina analytiska och kommunikativa förmågor.
Är du drivande, självständig och vill ha ett intressant arbete med barns rätt till utbildning och kvaliteten i svensk skola i fokus? Vill du utmanas med ett inspektörs- och utredningsarbete på fältet? Då har vi ett spännande jobb för dig, med placering på vårt kontor i Lund.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat utredningsarbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället. Arbetet sker på lokal, regional och nationell nivå i en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans för att ta tillvara barns och elevers intressen.
Vi erbjuder en god arbetsmiljö där du som medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Vi erbjuder förmånliga villkor så som semester- och pensionsvillkor, generöst friskvårdbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme. Vi erbjuder också möjlighet att träffa en överenskommelse om att delvis arbeta på distans.
I arbetet som utredare ingår att, utifrån krav i skolförfattningarna, genomföra inspektioner inom samtliga skolformer och fritidshem. En central uppgift är att på plats besöka den verksamhet som inspekteras. Arbetet bedrivs huvudsakligen i par och innebär regelbundna resor med övernattning. Vi arbetar tvärprofessionellt i våra utredningar med olika yrkeskategorier såsom lärare, jurister och statsvetare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat planering av besök, dokumentstudier och kvalificerade analyser samt intervjuer och observationer med politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och elever. Vidare ingår att skriva och föredra beslut främst inom tillsyn samt ha återkoppling med rektorer och ansvariga skolhuvudmän. Arbetet innebär också kontakter med andra myndigheter och allmänheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Lärarexamen
Flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete
Mycket god förmåga och arbetslivserfarenhet av att inhämta, analysera och bearbeta komplex information
Mycket god förmåga att uttrycka dig lättillgängligt och korrekt i tal och skrift på svenska
Körkort för personbil
Meriterande är
Erfarenhet av att arbeta med skoljuridiska frågor
Arbetslivserfarenhet av kommunal vuxenutbildning
Erfarenhet av utrednings- och/eller utvecklingsarbete på huvudmannanivå
Erfarenhet av arbete som rektor eller annan skolledare
Arbetslivserfarenhet från förskoleverksamhet
För att lyckas i rollen behöver du
Vara analytisk och noggrann
Vara trygg i din yrkesroll, ha god självinsikt och ett utforskande förhållningssätt
Ha stark drivkraft och förmåga att leda dig själv i arbetet
Ha mycket god förmåga att samarbeta och att ge och ta feedback
Ha mycket god förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete
Ha lätt för att möta och kommunicera med andra människor
För att trivas på Skolinspektionen ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med tidvis högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Du ser det som en utmaning att få arbeta inom ett område där barnets bästa står i fokus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid. Skolinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Så ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV. Klicka på ansök nedan. Dnr är SI 2026:5339. Sista ansökningsdag är den 29 maj 2026. Arbetsprov kommer att genomföras.
Frågor
För upplysningar om tjänsten kontakta enhetschef Therese Nilsson eller enhetschef Ildikó Lundqvist. Fackliga företrädare är Ulrika Kolben Waraanperä, Cecilia Halldén ST/OFR och David Carvajal Winberg Saco-S. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
