Utredare med pedagogisk inriktning till Skolinspektionen Stockholm
2025-09-23
Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Verksamheten vid Skolinspektionen utgörs av tillsyn, kvalitetsgranskning samt prövning av ansökningar om att driva fristående skolverksamhet. Skolinspektionen finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Kontoret i Stockholm ingår tillsammans med kontoret i Umeå i Region norr och består av fem enheter. Vi delar kontor med huvudkontoret, Barn- och elevombudet samt Skolväsendets överklagandenämnd. Totalt är vi ca 240 medarbetare på kontoret i Stockholm.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta med vårt uppdrag inom området tillsyn och kvalitetsgranskning Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på dina analytiska och skriftspråkliga förmågor. Målet är en skola som präglas av trygghet och studiero och där alla barn och elever kan nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
Har du den kompetens vi söker och vill vara med och förbättra den svenska skolan? Då har vi ett spännande jobb för dig.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat utredningsarbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället.
Vi erbjuder en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans för att ta tillvara barns och elevers rättigheter.
Vi erbjuder en gedigen utbildning inom vårt inspektörsprogram.
Vi erbjuder en god arbetsmiljö där du som medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra.
Vi erbjuder förmånliga villkor så som goda semester- och pensionsvillkor samt generöst friskvårdsbidrag. Vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
I tillsynsverksamheten ser Skolinspektionen till att skolor och huvudmän uppfyller författningskraven i sin verksamhet. De skolor och huvudmän som väljs ut för tillsyn bestäms dels utifrån en analys bestående av statistik om skolenheten, dels utifrån uppgifter om missförhållanden i skolor som Skolinspektionen får del av. Vår tillsyn bedrivs således utifrån ett riskbaserat urval, vilket betyder att vi utreder de skolor som bedöms ha hög risk för brister i sin verksamhet.
I granskningsverksamheten bedömer Skolinspektionen utbildningens eller verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. Skolinspektionen bedömer skolans eller huvudmannens arbete mot de kvalitetskriterier som myndigheten satt upp och vi uttalar oss om kvalitetsnivån.
Som utredare genomför du ett kvalificerat utredningsarbete, huvudsakligen genom skolbesök och dokumentstudier. Det innebär observationer i de olika verksamheterna samt intervjuer med bl.a. elever, lärare, rektorer och representanter för skolhuvudmän. Vidare innebär det att du skriver myndighetsbeslut. Kontakter med andra myndigheter och allmänheten ingår också i arbetet. Vi samarbetar tvärprofessionellt i våra utredningar med olika yrkeskategorier inom myndigheten, så som lärare, jurister och samhällsvetare. Vi gör regelbundna skolbesök. Besöken genomförs i par och innebär ibland resor med övernattning.Kvalifikationer
• Lärarexamen
• Aktuell och minst fem års erfarenhet av att arbetat som rektor, biträdande rektor eller som tjänsteman inom förvaltningsnivå i kommun, enskild huvudman eller statlig förvaltning.
• Goda kunskaper om svenska skolväsendet och dess styrning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig lättillgängligt och korrekt i tal och skrift på svenska
• Körkort för personbil
Det är meriterande med
• Erfarenhet av att självständigt göra utredningar, skriva beslut eller rapporter på huvudmannivå
• Erfarenhet av tillsyn
• Erfarenhet av att hålla intervjuer
• Erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning
Vi söker dig som
• Är noggrann, strukturerad och har en mycket god analytisk förmåga
• Är effektiv och kan arbeta i ett högt tempo
• Kan hantera förändringar och nya förutsättningar
• Har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
• Har lätt för att arbeta såväl självständigt som med andra
För att trivas på Skolinspektionen ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
