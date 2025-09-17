Utredare med juridisk inriktning till Skolinspektionen i Göteborg
2025-09-17
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har genom inspektion en viktig och pådrivande roll för likvärdighet och goda kunskapsresultat i svensk skola.
Verksamheten vid Skolinspektionen utgörs av tillsyn, kvalitetsgranskning samt prövning av ansökningar om att driva fristående skolverksamhet. Skolinspektionen finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.
Vi söker
Vi söker dig som är jurist och vill arbeta för att alla barn och elever ska få en så god utbildning som möjligt i en trygg miljö. Det är ett viktigt och utmanande rättsområde som ställer höga krav på din juridiska skicklighet och på din analytiska förmåga.
Är du drivande, självständig och vill ha ett intressant arbete med barns rätt och kvaliteten i svensk skola i fokus? Vill du utmanas med ett inspektörs- och utredningsarbete på fältet? Då har vi ett spännande jobb för dig, med placering på vårt kontor i centrala Göteborg.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat inspektörs- och utredningsarbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället. Arbetet sker på lokal, regional och nationell nivå i en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans för att ta tillvara barns och elevers intressen.
Vi erbjuder en god arbetsmiljö där du som medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra.
Vi erbjuder förmånliga villkor så som bl.a. generöst friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, goda semester- och pensionsvillkor. Vi erbjuder också möjlighet att träffa en överenskommelse om att arbeta delvis på distans. Här får du även en gedigen utbildning inom vårt inspektörsprogram.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
I arbetet som utredare ingår att, utifrån krav i skolförfattningarna, genomföra inspektioner inom samtliga skolformer. Du genomför ett kvalificerat utredningsarbete och skriver och föredrar myndighetsbeslut. I arbetsuppgifterna ingår planering, dokumentstudier, analys samt besök med intervjuer och observationer i de olika verksamheterna. Besöken innebär även regelbundna resor med övernattning. Kontakter med andra myndigheter och allmänheten ingår också i arbetet.
Som utredare med juridisk kompetens bidrar du särskilt med det rättsliga perspektivet i utredningsarbetet, att tolka och tillämpa skollagstiftningen och andra författningar som är relevanta för myndighetens uppdrag. I tjänsten ingår också att bidra till kunskapsutbyte och att förbättra arbetet för en effektiv, enhetlig och likvärdig ärendehantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Juristexamen
• Aktuell erfarenhet av utredningsarbete och ärendehantering inom offentlig förvaltning
• Mycket god förmåga att inhämta, analysera och bearbeta komplex information
• Mycket god förmåga att uttrycka dig lättillgängligt och korrekt i tal och skrift på svenska
Meriterande är
• Notariemeritering
• Kunskaper i förvaltningsrätt
• Erfarenhet av arbete med tillsyn
• Erfarenhet av skoljuridiska frågor
Vi söker dig som
• Är trygg i din yrkesroll, har god självinsikt och ett utforskande förhållningssätt
• Har en stark drivkraft och förmåga att leda dig själv i arbetet
• Har integritet men samtidigt god förmåga att samarbeta
• Har mycket god förmåga att planera och strukturera ditt arbete
• Har lätt för att möta och kommunicera med andra människor
För att trivas på Skolinspektionen ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV och svara på urvalsfrågor.
Klicka på ansök nedan. Arbetsprov kommer att genomföras som ett led i rekryteringen. Eftersom beslutsskrivandet är en stor del av arbetet i denna tjänst, kommer vi lägga stort fokus på ditt arbetsprov. Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Ansökan har dnr SI 2025:8317.
Frågor
För upplysningar om tjänsten kontakta enhetschefen Frida Eek på 08-586 08 395 Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
.
Fackliga företrädare
Fackliga företrädare är Lars Gustafsson Saco-s och Lena Knutsson OFR-s. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
Skolinspektionen Jobbnummer
9513654