Utredare med intresse för högskolepolitik - Vikariat
2025-12-22
Är du intresserad av att planera och genomföra politiskt påverkansarbete? Tycker du om att projektleda, skriva rapporter och ta fram underlag?
Sveriges förenade studentkårer erbjuder ett utvecklande vikariat under ca 12 månader där du genom politiskt påverkans- och utredningsarbete på nationell och europeisk nivå får vara med och stärka förutsättningarna för Sveriges högskolestudenter!
Om SFS
SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett sextiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar över 400 000 studenter och doktorander. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen.
SFS är en liten arbetsplats med två förtroendevalda och fem anställda med olika arbetsuppgifter, där mycket bygger på att var och en tar ansvar för sitt eget arbete.
Utredare
Vi söker nu en utredare för ett vikariat till 2027. Utredaren ingår i den politiska enheten som arbetar löpande med SFS politiska påverkansarbete. Du kommer att arbeta i en mindre grupp och i första hand arbeta nära SFS ordförande och vice ordförande, samhällspolitiska chef och politiska sekreterare.
I tjänsten ingår:
Projektledning inom politiskt påverkansarbete
Skriva remissvar
Skriva rapporter, utredningar och debattartiklar
Arrangera rundabordssamtal, panelsamtal, påverkanskampanjer med mera
Bistå med sakkunskap och ta fram underlag till SFS förtroendevalda.
Omvärldsbevakning
Etablera kontakter och förvalta politiska relationer
Evenemangsstöd till panelsamtal, mingel och seminarier som anordnas av/med SFS
Viss presskontakt
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av politiskt påverkansarbete, och har erfarenhet av utredningsarbete, rapportskrivning eller remissförfattande. Du är analytisk, jobbar strukturerat, och är en god skribent. Som person har du lätt för att skapa nya relationer och trivs med att vara en del av ett team, men du är även självgående och arbetar bra självständigt.
Du har akademisk examen på minst kandidatnivå. Det är meriterande om du har kunskap om högskolesektorn, eller erfarenhet av arbete inom myndighet, på Regeringskansliet eller inom en politiskt styrd organisation. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller att arbeta projektbaserat.Publiceringsdatum2025-12-22Så ansöker du
Är detta en tjänst för dig? I så fall ser vi fram emot att du skickar in din ansökan med personligt brev och CV till rekrytering@sfs.se
, märk mailet "Ansökan Utredare". Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan nu.
Anställningen är ett vikariat till och med 31 januari 2027. Tjänsten är på heltid (38,75 timmar/vecka) och förkortad arbetstid till 35 timmar under sommaren. Du har 30 semesterdagar samt drygt 10 extra lediga dagar enligt vårt lokala kollektivavtal. Varje vecka får du en timme avsatt för kompetensutveckling och en friskvårdstimme.
Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Vi har kollektivavtal och tillämpar individuell lönesättning.
Eventuella frågor besvaras av SFS ordförande Rasmus Lindstedt rasmus.lindstedt@sfs.se
, 070-545 75 57, och utredare Mathilda Fredriksson, mathilda.fredriksson@sfs.se
, 076-544 01 02.
Facklig kontaktperson är Elin Frösell, elin.frosell@sfs.se
