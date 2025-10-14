Utredare med inriktning rättighetsfrågor
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-10-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Sektionen för verksamhetsutveckling är en del av forsknings- och utvecklingsavdelningen vid SiS huvudkontor. Sektionen ansvarar för utveckling och normering inom vård och behandling och har ett myndighetsövergripande uppdrag att driva och samordna arbetet med barnrättsfrågor, mänskliga rättigheter samt samverkan med civilsamhället.
Vi söker nu en utredare för uppdraget att utveckla och samordna SiS arbete med rättighetsfrågor, barnrätt och den praktiska tillämpningen av barnkonventionen samt frågor som rör mänskliga rättigheter. I uppdraget ingår att analysera inkomna klagomål och synpunkter från olika kanaler samt att samordna rättighetsfrågorna på en strategisk och myndighetsövergripande nivå.
Tillsammans med kollegor bidrar du till att utveckla och ansvara för myndighetens strategiska samverkan med civilsamhället. Arbetet omfattar också att planera och genomföra utredningsuppdrag, bereda ärenden till SiS ledning samt att representera myndigheten både internt och externt i frågor som rör barns och ungas rättigheter samt mänskliga rättigheter.KvalifikationerKvalifikationer
• Examen från universitet eller högskola som bedöms relevant för tjänsten
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom barnrättsfrågor och mänskliga rättigheter
• Erfarenhet av samverkan med civilsamhället
• Erfarenhet av arbete med barnkonventionen och mänskliga rättigheter
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av rättighetsbaserat och normkritiskt arbete
• Erfarenhet av att leda grupper, exempelvis genom workshops eller grupparbeten
• Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsprocesser
• Erfarenhet av arbete inom SiS och kunskap om institutionsvård
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och gärna bidrar till utveckling. Samtidigt värdesätter du samarbete, har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap efter mottagaren. I rollen är du också en viktig kunskapsresurs för andra. Arbetets karaktär ställer höga krav på integritet, och vi kommer därför att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi ser att du har ett starkt samhällsengagemang och delar SiS värdeord: respekt, omtanke och tydlighet. På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap, vilket innebär att du tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett öppet och konstruktivt samarbete.
Anställning
Tjänsten är ett tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsort: SolnaSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025-10-28.
Referensnummer: 2.9.1-8922-2025
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9556284