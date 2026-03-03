Utredare med inriktning på informationshantering av marina geodata
2026-03-03
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för miljöanalys ansvarar för myndighetens övervakning i akvatisk miljö, miljöinformationsarbete, internationella arbete och kunskapsförsörjning genom analyser, utredningar, forskningsberedning, miljömålsuppföljning samt databeställning och rapportering om övervakning och tillståndet i miljön.
Enheten för miljöuppföljning ansvarar för rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer. Enheten är också ansvarig för myndighetens uppföljning av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. Enheten ansvarar dessutom för myndighetens kunskapsförsörjning samt beredning av forskningsutlysningar i samverkan med andra forskningsfinansiärer.
Enheten arbetar även med genomförandet av marin kartering och att ta fram analyser och kartunderlag om bentiska arter och livsmiljöer (marina bentiska geodata) till myndighetens arbete med områdesskydd, bedömningar inom EU-direktiv och genomförandet av naturrestaureringsförordningen.
Tillgång till och säker hantering av marina geodata är ett omfattande arbete med ökade krav som behöver stärkas på myndigheten.Dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du att medverka till att utveckla ändamålsenlig och säker informationsförsörjning för myndighetens ökade behov av kvalitetssäkrade data.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
- delta i myndighetens övergripande arbete med informationshantering.
- utreda, planera och genomföra insatser för att utveckla en säker förvaltning, tillgängliggörande och nyttjande av marina bentiska geodata.
- samverka med forskare och andra myndigheter inom dataförvaltning och informationssäkerhet.
- bidra i myndighetens arbete med att utveckla och ta fram kunskapsunderlag för bentiska arter och habitat och biodiversitet, inklusive granskning av leveranser från externa aktörer.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har högskoleexamen motsvarande minst kandidatnivå med naturvetenskaplig inriktning. Tjänsten kräver att du har 3-5 års erfarenhet av arbete med marina geodata, erfarenhet av kartering av bentiska habitat och har arbetat med verktyg för rumsliga analyser.
Det är meriterande att:
- ha erfarenhet av att samverka med forskare och myndigheter
- ha erfarenhet av tillämpning av lagen om skydd för geografisk information
- ha god kännedom om arbete med biodiversitet och bentiska habitat inom EU-direktiv och annan lagstiftning samt internationella konventioner.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är kommunikativ, tydlig och har god samarbetsförmåga i din yrkesroll. För att passa i rollen krävs det även att du är driven, strukturerad, kvalitetsmedveten och har helhetsperspektiv. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Tjänsten är tidsbegränsad, cirka ett år på heltid, med tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 47 000: - och 52 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
