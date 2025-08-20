Utredare med inriktning mot strålningsmätningar och mätdatahantering
2025-08-20
Har du erfarenhet av mätningar av joniserande strålning kombinerat med intresse för IT-utveckling? Är du dessutom intresserad av att arbeta med krisberedskap och totalförsvar samtidigt som du vill bidra till ett strålsäkert samhälle? Vi söker nu en utredare som ska jobba med mätberedskap och vårt nationella system för registrering, lagring och visualisering av mätdata.
Den nybildade enheten Mätberedskap tillhör avdelningen Beredskap och tillståndsprövning och ansvarar för utveckling och inriktning av beredskap avseende strålningsmätningar. Enhetens uppgifter omfattar bland annat att utveckla och förvalta myndighetens egen förmåga till strålningsmätningar i fält, att upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd samt att upprätthålla system för kontinuerlig övervakning av strålningsnivåer i omgivningen. Enheten bidrar även med kunskaps- och beslutsunderlag inom den nationella strålskyddsberedskapen.
I rollen som utredare med inriktning mot strålningsmätningar och mätdatahantering kommer du att delta i arbetet med att vidareutveckla Strålsäkerhetsmyndighetens IT-system för att registrera, lagra och visualisera mätdata. Du kommer även att utveckla och upprätthålla din förmåga till att genomföra strålningsmätningar i fält och du deltar löpande i den operativa mätberedskapen. Inom ramarna för myndighetens krisorganisation kommer du att ingå i den insatsberedskap som Strålsäkerhetsmyndigheten upprätthåller för att stötta andra aktörer i samhället med strålningsmätningar. Det kan innebära både att stötta på distans och att verka operativt i fält.
Du kommer att tillhöra en grupp av experter inom strålningsmätningar som upprätthåller myndighetens förmåga att genomföra strålningsmätningar i fält i samband med radiologiska nödsituationer. Inom den nationella strålskyddsberedskapen är du en av dem som bidrar med expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag kopplat till strålningsmätningar, vilket bland annat innebär att genomföra utredningar, utveckla strategier för strålningsmätningar och att genomföra utbildningar för andra aktörer i samhället inom området.
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning inom radiofysik, strålningsfysik, teknisk fysik eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer relevant
• aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom till exempel strålskydd, strålningsmätning, analys av radioaktivitet eller friklassning
• körkort (behörighet B)
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap och erfarenhet av GIS (Geographic Information System)
• kunskap och erfarenhet av systemförvaltning
• kunskap och erfarenhet av IT-utveckling
• kunskap och erfarenhet av databasteknik och webbaserade system
• körkort för lastbil (C).
För att lyckas i den här rollen behöver du vara kvalitetsmedveten och ha förmågan att arbeta strukturerat och noggrant. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmågan att driva ditt eget arbete för att nå resultat. Det är också viktigt att du har en god samarbetsförmåga.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Placeringsort är Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kommer att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar, strålningsmätningar, spridningsprognoser samt kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta enhetschef Caroline Falkengren, 08-799 40 51, Ann Charlotte Odengran, hr, 08-799 40 91 eller Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 10 september 2025.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 370 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
