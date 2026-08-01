Utredare med inriktning mot strålningsmätningar och mätdatahantering
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Fysikjobb / Solna Visa alla fysikjobb i Solna
2026-08-01
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i Solna
, Stockholm
, Katrineholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknisk utveckling med ett samhällsviktigt uppdrag? Som utredare hos oss arbetar du i gränslandet mellan strålningsmätningar, IT-utveckling och nationell beredskap. Du utvecklar och förvaltar RadGIS – ett centralt system för insamling, lagring och visualisering av mätdata som används av flera myndigheter vid radiologiska nödsituationer. Samtidigt bidrar du med din expertis inom strålningsmätningar till Sveriges strålskyddsberedskap och till operativa insatser vid kriser i fredstid och under höjd beredskap. Tillsammans med engagerade kollegor stärker du samhällets förmåga att hantera radiologiska händelser.
Vi söker en utredare till vår enhet Mätberedskap. Du blir organisatoriskt placerad på enheten för Mätberedskap som ansvarar för att upprätthålla och utveckla myndighetens förmåga att genomföra strålningsmätningar vid radiologiska nödsituationer. Enheten ansvarar även för nationell övervakning av strålningsnivåer samt utveckling och drift av myndighetens system för registrering, lagring och visualisering av mätdata. Placeringsort är Göteborg eller Solna.
Om rollen
Som utredare med inriktning mot strålningsmätningar och mätdatahantering arbetar du i gränslandet mellan teknik, analys och beredskap. En viktig del av rollen är att förvalta och vidareutveckla RadGIS, Strålsäkerhetsmyndighetens system för registrering, lagring och visualisering av mätdata. Samtidigt bidrar du till att utveckla och upprätthålla myndighetens förmåga att genomföra strålningsmätningar vid radiologiska nödsituationer och deltar i den operativa mätberedskapen.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
förvalta, utveckla och kravställa funktioner i RadGIS
analysera och kvalitetssäkra mätdata från olika detektorsystem och mätorganisationer
planera, genomföra och utvärdera strålningsmätningar i fält
delta i övningar, utbildningar och utvecklingsinsatser kopplade till mätberedskap
bidra med expertstöd, kunskapsunderlag och beslutsstöd inom den nationella strålskyddsberedskapen
ingå i myndighetens insatsberedskap och vid behov stödja andra samhällsaktörer vid radiologiska händelser, både på distans och i fält.
I rollen har du många kontaktytor och samarbetar nära kollegor inom myndigheten samt med externa aktörer såsom länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer som ingår i Sveriges strålskyddsberedskap. Arbetet sker ofta i tvärfunktionella sammanhang där teknik, verksamhetsbehov och beredskapsfrågor möts.
Rollen erbjuder stor variation där långsiktigt utvecklingsarbete kombineras med operativ verksamhet. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens inom både strålningsmätningar, mätdatahantering och beredskapsfrågor samtidigt som du bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera radiologiska nödsituationer.
Om dig
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning på minst kandidatnivå inom t ex radiofysik, strålningsfysik, teknisk fysik eller liknande, alternativt motsvarande kvalificerad arbetslivserfarenhet inom ovanstående områden som myndigheten bedömer relevant för rollen
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom några av följande områden: olika mätmetoder för joniserande strålning, strålskydd, kärnenergiberedskap, analys av radioaktiva ämnen och/eller friklassning
körkort (behörighet B)
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av exempelvis
GIS (Geographic Information System)
IT-utveckling
databasteknik och webbaserade system
systemförvaltning
arbete på statlig myndighet.
För att lyckas i rollen behöver du ha god analytisk förmåga och kunna sätta dig in i komplexa frågeställningar, göra välgrundade bedömningar och dra relevanta slutsatser. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete för att leverera resultat med hög kvalitet.
Du är självgående och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt. Samtidigt samarbetar du väl med andra och bidrar till goda arbetsrelationer genom att vara lyhörd, prestigelös och lösningsorienterad.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/.
Att arbeta i staten innebär att du följer den https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/.
Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även bli krigsplacerad vid myndigheten. Krisorganisationen utförstrålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser samt samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer vid höjd beredskap.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetsuppgifterna kontakta enhetschef, Lars Ideström, 08-799 41 61. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Vill du prata med en facklig företrädare? Kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Läs mer om https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 25 augusti 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle.Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
10017694