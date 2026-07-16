Utredare med inriktning mot prostitution och människohandel
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2026-07-16
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Utredare med inriktning mot prostitution och människohandel
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi personers lika rättigheter och möjligheter.
Enheten för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) ingår i samordningsavdelningen för att förbygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som även arbetar med våldsprevention, våld mot barn och unga samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Enhetens samordningsansvar innebär att utveckla och främja samverkan mellan relevanta myndigheter och andra aktörer för att säkerställa ett effektivt arbete mot prostitution och människohandel. Enheten ska även ge stöd till myndigheter genom metodstöd och kompetensutveckling för att stärka deras arbete på området och bidra till utvecklingen av förebyggande insatser mot prostitution och människohandel för alla ändamål. I detta ingår också att sammankalla och leda det nationella metodstödsteamet (NMT) för att koordinera insatser och säkerställa kunskapsutbyte. Enheten bemannar också en stödtelefon för yrkesverksamma som möter individer utsatta för prostitution och människohandel, där praktisk vägledning och stöd erbjuds
Vi söker nu en eller eventuellt flera utredare till enheten för NSPM.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du att arbeta utifrån myndighetens instruktion, regleringsbrev och med olika regeringsuppdrag som gäller främst arbete med området prostitution och människohandel.
I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår vissa internationella kontakter och möten.
I tjänsten ingår även att leda och hålla i större samlingar och möten, leda och driva processer samt samverka med externa parter. Du förväntas även kunna skriva och producera större mängder text, till exempel remissvar, del- och slutrapporter till regeringen.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger möjlighet till stor påverkan och inflytande. Du förväntas till stor del arbeta i team och självständigt driva projekt från start till slut.Kvalifikationer
Akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Flerårig dokumenterad operativ erfarenhet av att ha arbetat mot prostitution, människohandel/människoexploatering, mäns våld mot kvinnor och/eller våld i nära relationer.
Erfarenhet av att arbeta strategiskt, projektinriktat och självständigt.
Kunskap om området prostitution, människohandel/människoexploatering, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken.
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av strategiskt arbete på statlig myndighet.
Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning i ärenden kopplade till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer eller prostitution och människohandel.
Erfarenhet av att skriva rapporter och remisser.
Erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang på strategisk nivå.
Särskild erfarenhet av arbete med barn och unga som lever i utsatthet.
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi ser att du som söker har en god analytisk förmåga och trivs med att hantera komplexa frågeställningar, samt kan förmedla information på ett tydligt sätt. Du har en mycket god samarbetsförmåga, där du bidrar till ett positivt teamarbete samtidigt är du självgående och tar ansvar för att driva projekt från start till mål inom givna tidsramar. Du är flexibel och uthållig med förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån verksamhetens behov samtidigt som du håller fokus över tid. Eftersom arbetet kräver nationell och internationell samverkan, ser vi gärna att du även har en god förmåga att bygga och underhålla relationer och kontakter.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel möjligheten att arbeta på distans, friskvårdstimme varje vecka och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Solveig Svanberg, enhetschef, solveig.svanberg@jamstalldhetsmyndigheten.se
eller Katarina Björkgren, avdelningschef, 031-392 90 32. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Charlotte Ramstedt, HR-konsult, charlotte.ramstedt@jamstalldhetsmyndigheten.se
. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström Bondestam 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämställdhetsmyndigheten
(org.nr 202100-6693), https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
Vikingsgatan 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
10004275