Utredare med inriktning mot kvalitetsledning inom hälso- och sjukvård
2025-12-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi engagerade utredare med inriktning mot hälso- och sjukvård som vill vara med och utveckla vår verksamhet. I rollen får du en central position där du både deltar i och leder viktiga uppdrag inom organisationens utvecklingsarbete för hälso- och sjukvården. Du kommer att arbeta med att vidareutveckla arbetet med hur vi organiserar och följer upp vår hälso- och sjukvård inom myndigheten, och hur vi samverkar både internt och med andra vårdgivare och aktörer i vårdkedjan.
Som utredare på hälso- och sjukvårdssektionen kommer du att arbeta med att förtydliga roller i organisationen och säkerställa effektiva flöden och processer. Du deltar också i arbetet med att implementera en effektiv kvalitetsorganisation som utgörs av systematiska processer som säkerställer hög kvalitet i myndighetens hälso- och sjukvårdsverksamhet. En viktig del av ditt arbete kommer att handla om att utveckla samverkansrutiner både inom myndighetens olika delar, och med regioner och kommuner för att stärka samordningen i vårdkedjan och förtydliga sis roll i samordning av vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionom, psykolog, sjuksköterska eller annan för uppdraget relevant högskoleutbildning.
• erfarenhet av att arbeta med samverkan mellan olika vårdaktörer.
• erfarenhet av verksamhetsutveckling, normering eller liknande inom offentlig vård- och behandlingsverksamhet.
• erfarenhet av arbete med organisering och kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvård.
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av projektledning eller metodutveckling inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.
• kunskap om kravställning och uppföljning av avtal eller vårdgivarkontrakt.
• erfarenhet av verksamhet inom tvångsvård, SiS eller liknande miljö.
Vi söker dig som har förmåga att analysera, strukturera och driva uppgifter framåt. Rollen kräver flexibilitet, lyhördhet och mycket goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter. Du trivs med att växla mellan strategiska och operativa uppgifter och har lätt för att skapa goda relationer i samarbete med kollegor och samarbetspartners. Arbetets karaktär ställer höga krav på integritet och stor vikt kommer därför att läggas vid din personliga lämplighet. Sist men inte minst har du ett starkt samhällsengagemang och du delar SiS värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligt
Välkommen med din ansökan!Facklig kontakt
Jenny Kingstedt, Facklig företrädare ST/OFR: 010-453 40 77
Isabelle Strid, Facklig företrädare Saco-S: 010-453 40 68
Adham Abu-Sultan, Facklig företrädare SEKO: 010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
