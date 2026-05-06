Utredare med inriktning hydrologi och vattenresurser
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för vattenresursförvaltning ansvarar för ekosystembaserad förvaltning i sötvattensmiljöer samt för biologisk mångfald, områdesskydd, samordning av åtgärder samt miljöprövning i sötvatten, kust- och havsmiljö. Vi har ett nära samarbete med andra avdelningar inom myndigheten och med externa aktörer och vi har ett tydligt fokus på att arbeta med ett helhetsperspektiv och ekosystembaserad förvaltning från källa till hav.
Vattenmiljöenheten arbetar med bland annat föreskrifter och vägledningar för att stödja, samordna och driva på Sveriges arbete för levande sjöar och vattendrag. Läs mer på Havochvatten.se/organisation
Vill du bidra till en hållbar vattenförvaltning i ett förändrat klimat? Vi söker en utredare med hydrologisk kompetens som vill arbeta med att omsätta hydrologisk kunskap till tillämpbar vägledning och styrning.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att omsätta hydrologisk kunskap till tydlig och användbar styrning och vägledning i förvaltningen av Sveriges vattenmiljöer. Det innebär att du
tar fram underlag som beskriver hydrologiska förutsättningar och begränsningar i ett avrinningsområdes perspektiv, som stöd för prioriteringar och ställningstaganden
bidrar till att utveckla föreskrifter och vägledning kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten, exempelvis kring vattenuttag, markavvattning och vattenreglering, inklusive vattenkraft
bedömer och tydliggör åtgärders effekt över tid, exempelvis utifrån variation i flöden och vattenresurser
bidrar med hydrologisk kompetens i miljöprövningsärenden
bidrar i frågor kopplade till vattenuttag, vattenbrist, torka, översvämning inklusive klimatförändringarnas påverkan, med fokus på konsekvenser av styrning och åtgärder.
I arbetet samverkar du med kollegor inom hydromorfologi och ekologi samt med juridisk kompetens och prövningsverksamhet.
Du deltar också i myndighetens gemensamma arbete, inklusive planering, uppföljning och administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk magisterexamen eller motsvarande inom fysisk geografi, vattenresurser eller annan relevant naturvetenskaplig inriktning
minst tre års erfarenhet av att arbeta med hydrologiska frågeställningar i ett tillämpat sammanhang, exempelvis inom myndighet, konsultverksamhet eller annan verksamhet kopplad till vattenförvaltning eller vattenresurser
erfarenhet av att analysera och tolka hydrologiska data eller underlag.
Meriterade är:
erfarenhet av hydrologisk modellering
förståelse för hydrauliska samband eller erfarenhet av hydrauliska analyser, särskilt kopplat till åtgärder och miljöprövning
erfarenhet av att ta fram vägledning, styrande dokument eller beslutsunderlag
erfarenhet av arbete inom vattenförvaltning
erfarenhet av arbete med miljöprövning
erfarenhet av process- eller projektledning, alternativt ledarskap.
För att lyckas i rollen behöver du kunna omsätta analys till tillämpning i en myndighetskontext. Vi söker dig som:
har förmåga att omsätta komplexa analyser till konkreta och användbara ställningstaganden, exempelvis i vägledning eller beslutsunderlag,
har förmåga att göra avvägningar i komplexa frågor där olika intressen behöver vägas samman,
samarbetar väl och bidrar till att integrera olika perspektiv till en helhet,
har förståelse för statlig förvaltnings roll och ansvar och kunna arbeta professionellt inom ramen för myndighetens uppdrag och regeringens styrning.
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 51 000 : - 55 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Göteborg. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420), https://www.havochvatten.se/
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Fredrik Ängdervik, OFS-S genom ST inom HaV fredrik.angdervik@havochvatten.se 010-6986000
