Utredare med inriktning arbetsmarknad och lönebildning
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medlingsinstitutet i Stockholm
Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har till uppgift att medla i arbetstvister, verka för en väl fungerande löne-bildning samt ansvara för den officiella lönestatistiken. Vi är en liten arbetsplats med ungefär femton medarbetare och vårt kontor finns i centrala Stockholm.
Medlingsinstitutet söker en utredare med inriktning arbetsmarknad och lönebildning Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är att analysera och systematisera träffade kollektivavtal om löner och allmänna villkor samt ta fram underlag åt myndigheten inför, under och efter pågående avtalsförhandlingar. En viktig uppgift är att förstärka myndighetens analys av avtalsfrågor som rör försäkringar, omställning och pension med mera.
Du medverkar i konferenser och seminarier som Medlingsinstitutet anordnar samt i produktionen av rapporter och övriga skrifter. Du förutsätts också kunna företräda Medlingsinstitutet på seminarier och konferenser arrangerade av andra organisationer då en viktig del av vår verksamhet är att sprida kunskap om den svenska arbetsmarknadsmodellen och förutsättningarna för en väl fungerande lönebildning.
Eftersom Medlingsinstitutet är en liten organisation får du ta stort eget ansvar och det är korta vägar till beslut. Det betyder också att du är flexibel och uppskattar att ta ett helhetsansvar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.Kvalifikationer
• Samhällsvetenskaplig utbildning med lägst kandidatexamen.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete med inriktning på arbetsmarknadsfrågor.
• God kunskap om och intresse för den svenska arbetsmarknadsmodellen, parternas roll i denna och systemet för kollektivavtalsförhandlingar.
• God förmåga och praktisk erfarenhet av att strukturera, bearbeta och visualisera stora mängder information.
• God förmåga att uttrycka dig pedagogiskt i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• God kunskap om lönebildnings-, avtalsförsäkrings- och omställningsfrågor.
• God kunskap om Excel (avancerade funktioner) och/eller liknande program.
Tillträde och anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Medlingsinstitutet tillämpar individuell lönesättning och 6 månaders provanställning.Så ansöker du
Vi ser fram emot att få din ansökan med CV och personligt brev per e-post till rekrytering@mi.se
senast den 31 januari 2026. Ange diarienummer 2025/142 i ämnesraden för e-post.
Frågor om tjänsten besvaras av
• Christian Kjellström, Nationalekonom,
e-post: christian.kjellstrom@mi.se
eller tel. 08-545 292 46
• Anna Fransson, Utredare
e-post: anna.fransson@mi.se
eller tel. 08-580 804 51
Övriga frågor besvaras av
• Sanna Nilsson, Myndighetskoordinator
e-post: sanna.nilsson@mi.se
eller tel. 08-545 292 48
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt annonseringskanaler för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@mi.se Omfattning
