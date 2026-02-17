Utredare med inriktning analys & uppföljning
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen ansvarar för myndighetens kontakter med forskarsamhället och här finns också myndighetens statistikverksamhet. Avdelningen består i dagsläget av ca 20 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning. Avdelningen består i dagsläget av två utredningsenheter.
Nu söker vi två utredare (vikariat), en till respektive utredningsenhet.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som utredare på avdelningen för analys och uppföljning kommer du att få arbeta med vårt löpande uppföljningsuppdrag:
• Att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken, jämställdhetspolitiska åtgärder och den politiska styrningen för att nå de jämställdhetspolitiska målen.
• Att sammanställa och analysera indikatorer och annan relevant statistik som kan bidra till ökad kunskap om samhällsutvecklingen.
• att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både muntligt och skriftligt.
Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, och i samverkan med andra aktörer på området, främst andra statliga myndigheter. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav;
• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Dokumenterad erfarenhet av utrednings- och analysarbete
• Dokumenterad erfarenhet av att analysera samhällsområden som har bäring på något/några av de jämställdhetspolitiska delmålen
• Goda kunskaper inom samhällsanalys
• Goda kunskaper i metoder som rör uppföljning och analys
• Goda kunskaper i att bearbeta och analysera statistik med kvantitativa metoder
• Goda kunskaper i att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska (klarspråkskunskap).
Vi söker dig vill utvecklas i rollen som utredare. Genom samarbete med mer erfarna kollegor kommer du att få möjlighet att arbeta inom olika typer av områden och uppdrag.
Vi ser det som meriterande om du har
• God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken
• Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd verksamhet
• Erfarenhet av att skriva utredningar eller forskningsrapporter
• Kunskaper inom de jämställdhetspolitiska delmålen makt- och inflytande, obetalt hem- och omsorgsarbete och/eller mäns våld mot kvinnor
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Det är av mycket stor vikt att du kan strukturera, prioritera och planera ditt arbete väl och att du har förmåga att samarbeta med andra. Vi söker dig med god förmåga att sätta dig in i nya problemområden, att kunna möta deadlines och leverera resultat av god kvalitet.
Anställningsinformation
Tjänsterna är vikariat på heltid till och med 31 december 2026, med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast/enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Lönespann för tjänsten: 35.000-40.000
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel möjligheten att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 10 mars 2026.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Line Säll, enhetschef, 031-392 90 18 eller Jens Sandahl, enhetschef, 031-392 91 16. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Emma Nilsson, HR-generalist, 031-12 28 44.Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Jämställdhetsmyndigheten tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämställdhetsmyndigheten
(org.nr 202100-6693), https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-oss/jobba-hos-oss Jobbnummer
