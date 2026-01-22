Utredare med goda kunskaper om företagsdata
Myndigheten för kulturanalys har av regeringen fått i uppdrag att lämna förslag på hur tillförlitlig och relevant nationell statistik om de kulturella och kreativa branschernas (KKB) ekonomiska värden kan produceras och publiceras löpande. Mot bakgrund av det söker vi en utredare som har goda kunskaper om företagsdata och näringslivsstatistik. I tjänsten ingår att tillsammans med en projektgrupp ansvara för uppdragets genomförande.
I tjänsten ingår följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakter med uppgiftslämnare, samordning av en referensgrupp och samverkan med relevanta myndigheter och branschorganisationer.
Ta fram ett förslag för hur företag inom kulturella och kreativa branscher ska definieras och avgränsas.
Ta fram en plan för vilken statistik som ska produceras och publiceras löpande.
Dokumentera utredningens förslag i en promemoria som överlämnas till regeringen.
Samtliga arbetsuppgifter görs i samverkan med en projektgrupp och i dialog med myndighetens ledning. Det kan även bli aktuellt att medverka i andra utredningsprojekt som pågår på myndigheten.
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid med tillträde snarast och tills vidare, dock längst till och med den 15 oktober 2026.
Arbetsplatsen finns i fina kontorslokaler på Världskulturmuseet vid Korsvägen i centrala Göteborg.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Om digKvalifikationer
Vi söker dig som har
akademisk examen
dokumenterad yrkeserfarenhet av utredningsarbete samt arbete med statistik och registerdata över företag
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
god kunskap om kulturella och kreativa branscher
erfarenhet av att arbeta i och leda projekt
erfarenhet av att arbeta på en statlig myndighet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i ditt arbete behöver du vara noggrann och analytisk samt ha en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och i skrift. Du bör vara ansvarstagande, flexibel och självständigt kunna planera och genomföra dina arbetsuppgifter i rätt tid och med hög kvalitet. God samarbetsförmåga och att ha en öppenhet för olika perspektiv och synsätt värdesätts.
Om Myndigheten för kulturanalys
Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Vi har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Vi är en statistikansvarig myndighet med ansvar för merparten av den officiella statistiken inom kulturområdet.
Utöver det nationella uppdraget har myndigheten i uppdrag från Nordiska ministerrådet att driva Kulturanalys Norden - ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. I uppdraget ingår bland annat att främja och koordinera kulturstatistik i de nordiska länderna.
Vi är en liten myndighet med 14 medarbetare med akademisk utbildning inom olika utbildningsområden som arbetar i nära samverkan med varandra.
För mer information om Kulturanalys och vårt uppdrag, besök gärna vår webbplats, kulturanalys.seSå ansöker du
Skicka personligt brev och CV via mejl till ansokan@kulturanalys.se
senast den 8 februari 2026.
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Ange diarienummer 2026-6 och ditt namn i ämnesraden.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Mats Granér, Myndighetschef på 031-395 20 01eller per e-post ställd till ansokan@kulturanalys.se
Fackliga kontaktuppgifter:
Fackförbundet ST, ST-direkt 0771-55 54 44
Saco-S/DIK, fraga@dik.se
Välkommen med din ansökan, senast 8 februari.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
