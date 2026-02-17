Utredare med fokus skadligt substansbruk och beroende
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala
2026-02-17
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Har du kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete med frågor som rör skadligt substansbruk och beroende? Vi söker en ny kollega!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Användning ansvarar för att tillhandahålla information om läkemedel med syfte att nå en ändamålsenlig och säker läkemedelsanvändning. Vi ansvarar också för arbete med rest- och bristsituationer för läkemedel samt samlar in och utvärderar säkerhetsdata inom läkemedelsområdet. Inom verksamhetsområde Användning finns en stab som leds av en enhetschef. Staben stödjer direktören och verksamhetsområdet med projektledning, verksamhetsutveckling och samordning.
Läkemedelsverket arbetar för närvarande med tre regeringsuppdrag inom området psykisk hälsa. Myndigheten har sedan juli 2025 ett nytt uppdrag om att ta fram en myndighetsgemensam nationell plan för en bättre beroendevård och stärkt förebyggande arbete tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen (som leder och samordnar arbetet) samt ytterligare sex myndigheter. Handlingsplanen ska innehålla förslag på insatser för arbetet under de kommande fem till tio åren.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Du kommer initialt att arbeta med myndighetens regeringsuppdrag inom området psykisk hälsa, med särskilt fokus på skadligt substansbruk och beroende. På sikt kan arbetsuppgifterna även omfatta andra utrednings- och utvecklingsuppdrag inom frågor som rör läkemedelsanvändning.
Arbetet innebär att ta fram analyser, underlag och rapporter som stöd för myndighetens ställningstaganden och regeringsuppdrag. Du bidrar med din sakkunskap i samverkan med såväl interna kollegor som externa aktörer. I rollen ingår att sammanställa och kommunicera information till olika målgrupper samt att leda eller medverka i projekt och utredningar.
Arbetet ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom området samt att, i samverkan med andra myndigheter, påverka frågor av betydelse på nationell nivå. Arbetet är självständigt och bedrivs i nära samarbete med kollegor.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• avslutad akademisk utbildning inom farmaci, medicin, omvårdnad eller annat för tjänsten relevant område.
• dokumenterad kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete med frågor som rör skadligt substansbruk och beroende.
• erfarenhet av kvalificerat utrednings-, analys- eller utvecklingsarbete.
• god erfarenhet av att skriva rapporter och andra beslutsunderlag och kan formulera dig balanserat och begripligt, ofta i samverkan med andra.
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att driva projekt eller utvecklingsinitiativ
• doktorsexamen eller annan vetenskaplig erfarenhet inom psykiatri, substansberoende eller närliggande områden
• erfarenhet av arbete med frågor som rör läkemedelsanvändning
Dina personliga egenskaper
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt. Du kan strukturera och analysera komplexa underlag och göra välgrundade bedömningar. Du har ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt och kan bidra i olika typer av utrednings- och utvecklingsuppdrag utifrån verksamhetens behov. Rollen innebär många kontakter, vilket förutsätter att du kan samarbeta med olika professioner och bidra till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Staben, verksamhetsområde Användning
Diarienummer: 2.4.1-2026-013608
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Eva Wedenberg och utredare Lena Thunander Sundbom. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
