Utredare med fokus på myndighetsutövning barn och unga samt familjerätt
2026-02-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Har du flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga samt gedigen kompetens inom familjerätt? Vill du använda dina erfarenheter i ett strategiskt, rådgivande och stadsövergripande sammanhang? Här erbjuds du ett kvalificerat uppdrag där din sakkunskap inom både barn- och ungdomsvård och familjerätt blir ett viktigt stöd för chefer, verksamheter och beslutsfattare - och där ditt arbete bidrar till långsiktiga förbättringar för barn, unga och familjer i hela Stockholms stad.
Välkommen till oss
På Kompetenscenter barn och unga arbetar vi brett med att stödja socialtjänsten i Stockholm stads elva stadsdelar med fokus på barn och unga. Vi arbetar också med frågor kopplat till socialtjänstens brottsförebyggande arbete och våldsbejakande extremism. Vi stödjer och underlättar stadsdelarnas arbete genom att samordna frågor och bidra till en jämlik, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst.
Uppdraget omfattar bland annat stadsövergripande budgetuppdrag, projektledning, chefsnätverk samt utbildningar, workshops och konferenser utifrån stadsdelarnas behov. Enheten har även uppdrag att omvärldsbevaka, delta i regionala och nationella nätverk samt ta fram underlag till socialnämnden och social- och trygghetsroteln i Stockholms stad, genom att svara på remisser och genomföra politiska uppdrag.
Vi erbjuder
Som utredare på socialförvaltningen arbetar du i en dynamisk miljö med flera viktiga samhällsuppdrag. Du får möjlighet att påverka och utveckla socialtjänstens arbete inom myndighetsutövning barn och unga samt familjerättsliga frågor.
Du omges av kompetenta och engagerade kollegor och erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling och att växa i din roll.
En personlig hälsning från Ulrika Kannebäck Hagala, Enhetschef
Hej jag heter Ulrika och kanske är din framtida chef. Som chef strävar jag efter att skapa en arbetsplats där du känner dig trygg, engagerad och delaktig. Jag tror på tydlighet, tillit och att vi gör vårt bästa arbete när vi vågar tänka nytt och arbeta tillsammans. Här hos oss får du både ansvar och stöd, och du blir en del av enhet som drivs av engagemang och omtanke - både om de vi är till för och om varandra. Välkommen att bli en del av vårt team! Hälsningar, Ulrika
Din roll
Som utredare hos oss är du sakkunnig inom myndighetsutövning barn och unga samt inom familjerättsliga frågor. Du bidrar till att säkerställa rättssäkra och kunskapsbaserade arbetssätt och är ett stöd för chefer, medarbetare och andra yrkesverksamma i staden som arbetar med barn och unga.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att
vara sakkunnig inom myndighetsutövning barn och unga samt inom familjerättsliga frågor
omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom relevant lagstiftning och metoder
leda chefsnätverk
arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med stadsdelsförvaltningarna
skriva och sammanställa tjänsteutlåtanden, svara på motioner, skrivelser och remisser
planera, genomföra och följa upp budgetuppdrag
ta fram analyser och skriftliga underlag till ledning, rotel och nämnd.
Du samarbetar nära enhetens 19 utredare och andra kollegor för att ta fram gemensamma lösningar, och ansvarar för att följa upp och rapportera på dina uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi vill att du har
socionomexamen
flerårig erfarenhet från myndighetsutövning inom IFO (Individ och familjeomsorgen) barn och unga
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
flerårig erfarenhet av arbete med familjerätt inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga
erfarenhet av tvärprofessionell samverkan mellan olika aktörer
erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
erfarenhet av att anordna och leda utbildningar, föreläsningar och workshops för socialtjänstens medarbetare och/eller samarbetspartners.
Du är ansvarstagande, strukturerad och målorienterad, med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att nå goda resultat för stadsdelarna och stadens invånare. Du har ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, samtidigt som du är flexibel och kan prioritera om när nya behov uppstår. Din förmåga att arbeta både proaktivt och lyhört är avgörande för att driva arbetet framåt. Du samarbetar väl på olika nivåer och representerar socialtjänsten och staden på ett professionellt sätt i externa sammanhang.
Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Tester kan komma att bli aktuellt under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
