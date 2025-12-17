Utredare med fokus på litteraturöversikter inom psykisk hälsa
2025-12-17
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Har du erfarenhet av att genomföra och kommunicera olika typer av litteraturöversikter med koppling till folkhälsa? Vill du bidra till att stärka kunskapsstödet inom området psykisk hälsa och suicidprevention? Om du dessutom vill vara med och göra skillnad i ett meningsfullt arbete, har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!
Vad ska du jobba med?
Arbetsuppgifterna innefattar att bidra till myndighetens uppdrag att samordna, stödja och följa upp genomförandet av den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Detta görs genom att:
• Ansvara för och genomföra litteraturöversikter, det vill säga systematiskt granska och syntetisera forskning med kvalitativ och kvantitativ ansats.
• Medverka i kunskapsutveckling som kräver insamling och analys av vetenskaplig litteratur, beprövad erfarenhet och andra empiriska material.
• Utforma kunskapsstöd utifrån resultaten från arbetet och följa upp användning och nytta bland våra målgrupper.
• Medverka i enhets- och myndighetsövergripande uppdrag såsom remisser, externa nätverk, omvärldsbevakning, osv.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Forskarutbildning i folkhälsovetenskap, socialvetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap eller annat för tjänsten relevant område.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av att genomföra, publicera och kommunicera olika typer av litteraturöversikter för olika målgrupper med folkhälsouppdrag.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av utredningsarbete vid förvaltningsmyndighet eller annan organisation med kunskapsstödjande uppdrag kopplat till folkhälsa.
• Erfarenhet av insamling och analys av kvalitativ och kvantitativ empiri utifrån folkhälsovetenskaplig teori, metod och praktik.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
• Erfarenhet av projektledning vid förvaltningsmyndighet eller annan organisation med kunskapsstödjande uppdrag kopplat till folkhälsa.
• Erfarenhet av för arbetet relevanta digitala verktyg såsom Rayyan, Covidence, Nvivo, Elicit, och generella AI-verktyg.
Vad gör enheten?
Enheten för översikter och uppdrag ansvarar för att stödja myndighetens arbete med litteraturöversikter och att genomföra breda kunskaps- och regeringsuppdrag inom området livsvillkor och folkhälsa.
I enhetens arbete ingår samordning av arbetssätt för kunskapsstöd med bäring på vetenskaplig litteratur, genomförande av översikter och medverkan i metodutveckling för ett kunskapsbaserat folkhälsoarbete. I uppdraget ingår även att ansvara för uppdrag som inte begränsas till en sakfråga inom avdelningen och att ta fram annan kunskap om folkhälsa i samverkan med andra avdelningar.
Enheten är myndighetssäte för det vetenskapliga biblioteket inklusive litteratursökning (VB) och för kunskapsstödsgruppen för litteraturöversikter (KSG).
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Månsdotter, telefon 010- 205 28 88.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-01-11 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05174-2025-2.1.1 Ersättning
