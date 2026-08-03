Utredare med fokus på epidemiologi och övervakning
Folkhälsomyndigheten / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-08-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkhälsomyndigheten i Östersund
, Ragunda
, Solna
, Stockholm
, Lund
eller i hela Sverige
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du arbeta med utredning inom epidemiologi? Har du arbetslivserfarenhet inom epidemiologisk övervakning/uppföljning, folkhälsa, hälso- och sjukvård, eller smittskyddsarbete? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!
Utredare med fokus på epidemiologi och övervakning av vissa smittsamma sjukdomar
Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som har goda kunskaper om och vill utföra utredningsarbete inom epidemiologi och övervakning av smittsamma sjukdomar samt internationellt samarbete inom område smittsamma sjukdomar.
Arbetsuppgifter omfattar:
Delta i epidemiologiskt arbete av de agens/sjukdomar som enheten ansvarar för: hiv, STI-er, hepatit B, C, och tuberkulos. Löpande analys och bedömning av det epidemiologiska läget samt rapportering av övervakningsdata, fördjupade analyser vid behov.
Övrigt utredningsarbete på enheten såsom samverkan med interna och externa aktörer nationellt och internationellt, remisshantering och så vidare.
Projektledning och återrapportering av interna och externa projekt och utredningar.
Vem söker vi?
Krav för anställningen
Masterexamen inom ett relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, medicin, epidemiologi, eller annat område som myndigheten bedömer är relevant.
Flerårig arbetslivserfarenhet inom relevant område, till exempel epidemiologisk övervakning/uppföljning, folkhälsa eller smittskyddsarbete.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Arbetserfarenhet av analys och utredningar inom området för hiv, hepatit B och C, tuberkulos och/eller sexuellt överförbara sjukdomar.
Arbetserfarenhet av att genomföra utredningar inom statlig myndighet, kommun eller region.
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och självständig. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
Arbetserfarenhet av arbete inom området blodborna infektioner och/eller SoHO; donation av blod, organ, vävnader och celler.
Arbetserfarenhet av projektledning.
Erfarenhet och god vana att skriva rapporter på svenska och engelska.
Personliga egenskaper: analytisk.
Vikt läggs vid:
Utbildning inom fältepidemiologi (till exempel EPIET), smittskydd och statistik.
Erfarenhet att tillämpa epidemiologiska och statistiska metoder.
Personliga egenskaper: flexibel.
Vad gör enheten?
Enheten för epidemiologisk uppföljning är en enhet som arbetar med övervakning och epidemiologisk analys av vissa infektionssjukdomar i syfte att stödja myndighetens och externa aktörers arbete att främja folkhälsa. Enheten ansvarar för epidemiologisk övervakning samt kunskapsläge av infektioner som överförs via blod- och organtransplantationer. Enheten medverkar i flera internationella projekt inom område folkhälsa och smittskydd.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller i Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Axelsson, telefon 010- 205 26 02.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb/Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-08-24 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01693-2026-2.1.1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
831 26 ÖSTERSUND Jobbnummer
10018356