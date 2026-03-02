Utredare med erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
2026-03-02
Vill du vara med och forma framtidens socialförsäkring?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller av forskning och som vill arbeta med stimulerande utredningsarbete hos Inspektionen för socialförsäkringen.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.
På ISF arbetar i nuläget ett 50-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat folkhälsovetenskap, förvaltningskunskap, företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. Knappt hälften av utredarna är disputerade.
ISF erbjuder en kreativ och social arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i rollen som utredare. Du bidrar samtidigt till samhället genom att verka för en rättssäker och effektiv socialförsäkring.
ISF är placerad i centrala Göteborg. Vi sitter i ljusa lokaler med egna rum i Läppstiftet vid Lilla Bommen. För ISF är ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare viktigt och vi erbjuder därför möjlighet till visst distansarbete för att bidra till en god balans mellan arbete och privatliv. Som anställd har du även möjligheter till flex. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårdsaktiviteter, gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som utredare granskar, analyserar och utvärderar du frågor som främst rör rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringen.
Arbetet bedrivs i projektform och du arbetar som projektledare eller projektmedarbetare i ett eller flera projekt. Tillsammans med andra medarbetare med olika utbildningsbakgrunder initierar, strukturerar och driver du utredningar med hög kvalitet från projektidé till färdig granskningsrapport inom givna tidsramar. Du bidrar med dina perspektiv - med helheten i fokus - till en allsidig belysning av olika frågeställningar.
Ett projekt pågår vanligtvis cirka ett år eller längre och resulterar i en rapport som lämnas till regeringen och de verksamheter som granskas.
I arbetet ingår att
• delta i arbetet med att ta fram idéer till nya granskningsprojekt
• identifiera relevanta metoder för utvärdering och analys
• samla in och analysera kvantitativa och kvalitativa data
• skriva rapporter och korta sammanfattningar
• presentera resultaten i olika sammanhang
• besvara remisser från regeringen
• ha kontakter med de verksamheter som granskas, Regeringskansliet, forskarvärlden, andra nätverk och media.
En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten.
Som medarbetare är du med och påverkar inriktningen på verksamheten. Exempel på granskningar hittar du på vår webbplats: www.isf.se.
Kompetens
De utredare vi söker ska ha
• erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller forskning
• relevant akademisk examen inom ämnen som offentlig förvaltning, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, statistik eller juridik.
Det är meriterande om du har
• kunskap om kvantitativa metoder, till exempel effektutvärdering
• erfarenhet av utredningsarbete med kvalitativa metoder
• djup eller bred kunskap om socialförsäkringen
• erfarenhet av att skriva och presentera resultat på svenska med ett enkelt och begripligt språk (klarspråk)
• erfarenhet av projektledning.
Som utredare på ISF behöver du kunna initiera, strukturera och driva utredningar med hög kvalitet från idégenerering till färdig rapport inom givna tidsramar. Arbetet kräver god förmåga att skriva och presentera granskningsresultat i rapportform på svenska. Du behöver kunna kommunicera resultaten till skilda målgrupper med varierande kunskap om socialförsäkringen.
ISF värdesätter särskilt förmågan att samarbeta i projektform tillsammans med andra professioner.
ISF lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ISF - Arbeta hos oss
Är du nyfiken på vårt uppdrag och hur det är att arbeta på ISF? Läs mer här.
Information och ansökan
ISF söker en eller flera utredare med placering i Göteborg.
ISF planerar att anställa en eller flera personer tillsvidare med sex månaders provanställning och med tillträde snarast möjligt.
I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och bakgrund vi efterfrågar.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Måns Nerman, tel. 010- 174 15 34.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-generalist Amina Hodzic, tel. 010-174 15 37.
Facklig kontaktperson för Saco är Susanne Fahlén, tel. 010-174 15 32.
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026. Ersättning
