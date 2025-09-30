Utredare med ekonomiprofil till Krisberedskap och civilt försvar
2025-09-30
Vill du bidra till att stärka Sveriges försörjningsberedskap?
Socialstyrelsen söker nu en driven och analytisk utredare med ekonomiprofil till enheten för försörjningsberedskap, avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Hos oss får du möjlighet att arbeta med samhällsviktiga frågor som bidrar till ett robust hälso- och sjukvårdssystem.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som utredare kommer du att driva och vidareutveckla Socialstyrelsens arbete med beredskapslager och andra åtgärder inom försörjningsberedskap. Du kommer att ansvara för nationella projekt kopplade till myndighetens uppdrag att säkerställa tillgången till kritiska produkter inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Rollen har en tydlig ekonomisk inriktning, med fokus på att utveckla styrning, uppföljning och resursoptimering av beredskapslager och andra beredskapsåtgärder.
Arbetet innebär bland annat att:
• utveckla och tillämpa processer och modeller för en kostnadseffektiv styrning och förvaltning av beredskapslager,
• analysera behov, resurser och prioriteringar för att säkerställa en långsiktigt hållbar resursanvändning,
• ta fram beslutsunderlag för investeringar, kostnads-nyttoanalyser och ekonomiska konsekvensbedömningar,
• bidra till metod- och systemutveckling i nära samarbete med andra myndigheter, regioner och nationella samt internationella aktörer,
• leda och deltaga i projekt och regeringsuppdrag inom myndighetens lagerverksamhet.
Arbetsuppgifterna spänner över både strategiska och operativa nivåer och innebär många externa kontakter, såväl nationellt som internationellt.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du ha en god förståelse för ekonomisk styrning och resursplanering i offentlig verksamhet. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt och trivs i en miljö med högt tempo och förändring. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, analytisk förmåga, flexibilitet och personlig drivkraft.
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk examen, exempelvis inom ekonomi, logistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• erfarenhet av ekonomisk planering, styrning och uppföljning av komplexa processer i offentlig verksamhet,
• erfarenhet av arbete med beredskapslager, försörjningsberedskap eller liknande,
• erfarenhet av frågor inom krisberedskap, totalförsvar eller offentlig förvaltning på nationell eller regional nivå,
• erfarenhet av samverkan med externa aktörer och att företräda en organisation i olika sammanhang,
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Kvalifikationer - meriterande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av inköp, logistik eller distribution av sjukvårdsprodukter,
• dokumenterad kunskap i projektledning,
• kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och funktion,
• erfarenhet av offentlig upphandling och regelverket kring detta,
• erfarenhet av planering och styrning av resursutnyttjande i lagersystem,
• erfarenhet av arbete med säkerhets- och sekretessfrågor,
• erfarenhet av utvecklingsarbete med beredskapslager eller andra lagerförmågor på statlig myndighet.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, enheten försörjningsberedskap.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt cv.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Klara Diskay, klara.diskay@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2025. Ersättning
