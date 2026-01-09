Utredare inom tillgänglighetsfrågor i Hälso- och Sjukvården
2026-01-09
Vill du vara en del av Socialstyrelsens arbete med att utveckla tillgängligheten och kapaciteten i hälso- och sjukvården? Då är det dig vi letar efter.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där fokus är frågor som befinner sig mitt i samhällsdebatten. Målet är att patienter ska kunna erbjudas rätt vård i rätt tid och att hälso- och sjukvården ska kunna balansera behov och kapacitet.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Socialstyrelsen förstärker arbetet med frågor som rör vårdens förmåga att uppnå förbättrad tillgänglighet genom att bättre balansera behov och kapacitet och söker därför en ny medarbetare.
Du kommer att arbeta på enheten för patientsäkerhet och kapacitetsplanering och vara en del av det team som jobbar med att stödja hälso- och sjukvården i olika frågor kopplade till tillgänglighet, till exempel framställning av riktvärden, stödmaterial och lägesbilder. Utöver detta har enheten även andra uppdrag på tillgänglighetsområdet exempelvis att etablera arbetet med Nationell vårdförmedling, frågor som rör produktion och kapacitet (PKS) och myndighetens andra insatser för att minska vårdköer. Enheten ansvarar även för myndighetens arbete med patientsäkerhet, hälsoskydd och vårdhygien.
I detta arbete har du möjlighet att samla kunskap och generera ny förståelse för några av sjukvårdens mest aktuella frågor, samarbeta med olika aktörer för att utveckla lösningar och bidra till nytta för patienter, hälso- och sjukvårdens professioner och ledning. I arbetsuppgifterna ingår att gemensamt med övriga utredare i teamet planera, genomföra och redovisa uppdragen internt som externt, vidare kan det finnas möjligheter till projektledande roller. Vi arbetar med att stödja hälso- och sjukvården på olika sätt. Genomförandet innebär bland annat att arbeta i nära dialog med målgrupper, ta fram stöd i olika former och att vara motorn i arbetet med att utveckla den kunskap som krävs för att hälso- och sjukvården ska kunna möta behov med tillräcklig kapacitet. Du kan på sikt även komma att ingå i andra uppdrag på myndigheten och bistå i dessa uppdrag i olika roller. Resor inom Sverige kan ingå i arbetet.
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du har en god initiativförmåga, har ett lösningsorienterat, målgruppsanpassat förhållningssätt samtidigt som du är flexibel och ansvarstagande. Det är viktigt att du är strukturerad och analytisk och att du har mycket god kommunikativ förmåga, kan förmedla ett budskap på ett tydligt sätt och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är duktig på att växla mellan olika arbetsmetoder och att se till helheten i uppdraget.
Eftersom du kommer att ha många kontakter både internt och externt krävs att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Du behöver ha en god förmåga att bygga förtroende och känna dig trygg i frågor där det kan finnas olika uppfattning. Det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar kollegorna och ser det som självklart att man gör arbetet ihop. Du ska vara orädd att ta dig an nya utmaningar och stimuleras av komplex problematik där du identifierar möjliga angreppsätt.
För denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har
• Akademisk utbildning inom område som myndigheten finner relevant, till exempel statsvetenskap, nationalekonomi eller folkhälsovetenskap
• Aktuell och relevant erfarenhet av analys-och/eller utredningsarbete i offentlig verksamhet alternativt på statlig myndighet
• God kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i tal, muntlig framställning och skrift.
Det är meriterande om du har
• God förståelse för aktuella frågeställningar inom området tillgänglighet inom hälso-och sjukvården
• Erfarenhet av att utveckla och/eller implementera rutiner, standards eller lösningar inom hälso- och sjukvården
• Erfarenhet av att leda projekt inom statlig verksamhet eller ha annan ansvarsroll i regeringsuppdrag på statlig myndighet
• Erfarenhet av att arbeta datadrivet tex att producera och tolka lägesbilder eller att sammanställa olika indikatorer och statistik i utredningssyfte
Bra att veta
Anställningen innebär tillsvidareanställning som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.
Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen Utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf enhetschef Christian Danielsson på christian.danielsson@socialstyrelsen.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Marie Mårtensson, marie.martensson@socialstyrelsen.se
.
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
