Utredare inom strålningsmätningar - förvaltning av gammastationer
2025-08-20
Är du en noggrann och strukturerad person som har tidigare erfarenhet att jobba med olika mätmetoder för strålningsmätningar? Har du ett intresse av att delta i arbetet att utveckla Strålsäkerhetsmyndighetens förmåga till strålningsmätningar? Vi söker nu en utredare för att utveckla och förvalta våra instrument för att detektera och kartera radioaktiva ämnen.
Den nybildade enheten Mätberedskap tillhör avdelningen Beredskap och tillståndsprövning och ansvarar för utveckling och inriktning av beredskap avseende strålningsmätningar. Enhetens uppgifter omfattar bland annat att utveckla och förvalta myndighetens egen förmåga till strålningsmätningar i fält, att upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd samt att upprätthålla system för kontinuerlig övervakning av strålningsnivåer i omgivningen. Enheten bidrar även med kunskaps- och beslutsunderlag inom den nationella strålskyddsberedskapen.
Strålsäkerhetsmyndigheten driver både nationella och regionala system för att övervaka strålningsnivåer. Bland annat har Strålsäkerhetsmyndigheten ca 120 mätstationer som kontinuerligt mäter gammastrålning i omgivningen. I ditt arbete som utredare kommer du att delta i arbetet med att förvalta dessa mätstationer.
I ditt arbete ingår också att delta i arbetet att upprätthålla myndighetens förmåga till strålningsmätningar i fält, bland annat genom att förvalta, kvalitetssäkra och kalibrera instrument för strålningsmätningar.
Du kommer även att utveckla och upprätthålla din förmåga till att genomföra strålningsmätningar i fält och du deltar löpande i den operativa mätberedskapen. Inom ramarna för myndighetens krisorganisation kommer du att ingå i den insatsberedskap som SSM upprätthåller för att stötta andra aktörer i samhället med strålningsmätningar. Det kan innebära både att stötta på distans och att verka operativt i fält.
Vi söker dig som har
• en högskoleutbildning inom radiofysik, strålningsfysik, teknisk fysik eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer relevant
• erfarenhet av olika mätmetoder för joniserande strålning
• intresse för teknik
• körkort för personbil (B)
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• praktisk och teoretisk kunskap om gammastationer
• erfarenhet av förvaltning och kvalitetskontroll av mätinstrument
• utbildning eller praktisk erfarenhet av nätverks- och teleteknik
För att bli framgångsrik i rollen krävs att du har en problemlösande analytisk förmåga där du analyserar och bryter ned problem i sina beståndsdelar för att kunna lösa komplexa problem. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten, noggrann och arbetar strukturerat. Du behöver ha en mycket god samarbetsförmåga och relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är självgående och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att hålla givna tidsramar.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Placeringsort är Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta enhetschef Caroline Falkengren, 08-799 40 51, Ann Charlotte Odengran, hr, 08-799 40 91 eller Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 10 september 2025.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 370 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
