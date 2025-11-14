Utredare inom socialrätt till avdelningen för strategiskt stöd
2025-11-14
Vill du vara med och forma framtidens välfärd? Vi söker en utredare inom socialrätt till Välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik!
Är du en person med starkt engagemang för rättssäkerhet, samhällsutveckling och att göra verklig skillnad för människor? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och stärka våra verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS och avtalsrätt.
Du arbetar strategiskt, proaktivt och nära både verksamheter och beslutsfattare.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet som utredare inom socialrätt innebär att du stöttar förvaltningens verksamheter i deras frågor och problemställningar inom socialrätt, hälso- och sjukvård, LSS och avtalsrätt. Du genomför utbildningar till verksamheterna inom dessa områden. Du ligger i framkant och bevakar kommande lagstiftning på området och skriver fram förslag till välfärdsnämnden samt bistår nämnden i besvarande av remisser.
Du bidrar till och arbetar proaktivt mot olika funktioner inom förvaltningens verksamheter med att upprätta och förvalta avtal och att de säkerställer en korrekt hantering och uppföljning av dessa. Du arbetar i nära samarbete med övriga utredare och verksamhetsutvecklare. Du deltar i och tar fram underlag till upphandlingar som genomförs och ser under pågående avtalsperioder till att genomföra avtalsuppföljningar. Du bidrar till att utveckla en sund avtalskultur på förvaltningen tillsammans med andra stödjande funktioner.
Utöver detta ansvarar du för att upprätthålla och utveckla nämndens avgiftsmodeller, beräkningar och uppräkningar av avgifterna inom dessa i samråd med förvaltningens avgiftshandläggare. Du sköter också förvaltningens förhandlingar om hyror med hyresgästföreningen och ansvarar för utveckling av modeller och rutiner inom detta område.
Du ansvarar tillsammans med andra funktioner inom förvaltningen för samordning och framtagande av nämndens verksamhetsplan samt uppföljning av denna.Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Erfarenhet inom socialrättens område är ett krav. Vi ser också att du har goda kunskaper om lagstiftning inom hälso- och sjukvård samt även inom området för funktionsstöd. Meriterande om du har erfarenhet av avtalshandläggning och hyresrättsliga frågor (Jordabalken).
Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet är meriterande. Du har god vana av att arbeta i digitala arbetsmiljöer och behärskar relevanta verktyg, såsom Microsoft 365.
Som person är du positiv, har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att agera objektivt och professionellt. Du är van att ta eget ansvar och egna initiativ som leder till förväntade resultat. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga CV, personligt brev och eventuellt examensbevis med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Carina Vestin, verksamhetschef 0660-88643 Jobbnummer
9604957