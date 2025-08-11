Utredare inom miljöprövning med inriktning miljöfarlig verksamhet
2025-08-11
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för vattenresursförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av art- och habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.
Miljöprövningsenheten är en central del av avdelningen för vattenresursförvaltning och arbetar strategiskt med miljöprövning och tillsynsvägledning inom vattenrelaterade frågor. Vi arbetar med aktuella miljöfrågor som till exempel grön omställning och miljövänlig energi. Vårt arbete inkluderar miljöprövningar, rättsliga processer och tillsynsvägledning för att skydda våra vattenresurser enligt miljöbalken. Vi samarbetar mycket internt och nära med andra myndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelserna för att säkerställa en gemensam och hållbar strategi för vattenmiljön.Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
I denna roll kommer du att tillsammans med engagerade kollegor främst arbeta med att delta i miljöprövningar.
Du kommer även bidra till vägledning till tillsynsmyndigheter och föra dialog med verksamhetsutövare, andra myndigheter och branschorganisationer. Genom ditt arbete bidrar du till effektiva miljöprövningar och till kloka avvägningar mellan olika miljö- och samhällsintressen. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad person som har kunskap och erfarenhet av arbete med miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Du kommer vara en del av en kompetent arbetsgrupp där samordning och delaktighet är viktiga värden. Arbetsuppgifterna är varierande och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet.
Denna tjänst är specifikt inriktad på miljöfarliga verksamheters utsläpp till vatten och som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön.
Du kommer analysera tillståndsansökningar och underlag från verksamhetsutövare om utsläpp (kemiska ämnen, metaller eller näringsämnen) och dess miljöpåverkan och skriva yttranden utifrån detta. Du kommer ha kontakt med Länsstyrelsen och centrala myndigheter. I rollen som utredare kommer du ha ansvar för ställningstaganden, yttranden och medverka i domstolsförhandlingar. I framtagandet av våra ställningstaganden inhämtar vi en stor del kunskap internt, till exempel från våra miljöjurister och från experter på andra enheter som vi därefter sammanfogar till ett myndighetsgemensamt yttrande. I arbetet ingår även att delta i enhetens övriga arbetsuppgifter i den mån det behövs.Kvalifikationer
- Vi söker dig som har examen från universitet eller högskola på magister/mastersnivå med för tjänsten relevant naturvetenskaplig inriktning, exempelvis akvatisk ekotoxikologi eller miljökemi.
- Du har minst 3 års sammanlagd arbetslivserfarenhet av hur förordningar och föreskrifter används i ansökningar och tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhets utsläpp till vatten.
- Du har dokumenterad erfarenhet av att analysera tillståndsansökningar och underlag från verksamhetsutövare om dess miljöpåverkan och formulera villkor.
- Du har mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska och god kunskap i tal och skrift i engelska.
Vi ser det som meriterande om du även har
- Erfarenhet av tillsynsarbete enligt miljöbalken.
- Erfarenhet från arbete med processindustri (tex. massa/pappersmassa), gruvverksamhet eller verksamheter med rening av avloppsvatten/processvatten.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och har en analytisk förmåga. Du skapar relationer och trivs med att arbeta i nära samverkan med andra. I rollen som utredare ser vi det som viktigt att du har förmåga att snabbt sätta dig in i svåra frågeställningar och en vilja att kontinuerligt utvecklas. Vidare ser vi att förmågan att prioritera och leverera väl avvägda underlag som en viktig egenskap.
Vi tror att du vill vara med och bidra till att skapa samhällsnytta och är intresserad av att följa med både i samhälls- och teknikutvecklingen. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och väl på engelska.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 45 000: - 50 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Anställningen är tillsvidare på heltid och provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
