Utredare inom miljöövervakning med fokus på kunskapsförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för miljöanalys ansvarar för övervakning i akvatisk miljö, miljöinformation, internationellt arbete, analyser, utredningar och forskningsberedning, uppföljning av miljömål samt databeställning och rapportering om övervakning och tillståndet i miljön. Vi har ett nära samarbete med andra avdelningar inom myndigheten och med externa aktörer och ett tydligt fokus på helhetsperspektiv och ekosystembaserad förvaltning från källa till hav.
På miljöövervakningsenheten arbetar 16 personer med att samordna, beställa och kvalitetssäkra miljöövervakning och datainsamling i sjöar, vattendrag och hav. Läs mer på Havochvatten.se/organisation
Om rollen
Vi söker nu en utredare till vår enhet för miljöövervakning, där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av kunskapsförsörjning inom akvatisk övervakning med fokus på fjärranalys och andra innovativa metoder.
Här får du jobba tillsammans med både nationella och internationella aktörer samt arbeta för en mer hållbar akvatisk miljö.
Som utredare kommer du att arbeta med spännande och utmanande frågor som berör både övervakning och förbättring av miljön. Du kommer att utveckla, utvärdera och använda övervakningsmetoder för tillstånd och påverkan på miljön. Du kommer också samarbeta med forskare, myndigheter och externa aktörer för att säkerställa att vi har den bästa möjliga kunskapen. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I din roll som utredare inom miljöövervakning med fokus på fjärranalys ansvarar du för:
- Utveckling och beställning av övervakning av tillstånd och påverkanstryck som stöd för förvaltning av den akvatiska miljön, som exempelvis hydromorfologi, storskalig övervakning av livsmiljöer etc.
- Införande av fjärranalys (satellit, flyg, drönare) och andra innovativa metoder (såsom eDNA, modellering) för datainsamling.
- Projektledning och kontakter med externa utförare, forskare och förvaltare.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För tjänsten krävs att du har en högskoleutbildning på masternivå med naturvetenskaplig inriktning såsom limnologi, marinbiologi, oceanografi, miljövetenskap eller likvärdigt. 4-årig magister bedöms som likvärdigt. Du behöver också ha flerårig bred och djup yrkeserfarenhet på ca 5 år relaterat till exempelvis akvatisk övervakning, åtgärder i miljön och/eller uppföljning av miljötillstånd. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Forskarutbildning
- Projektledarutbildning
- Arbetat med fjärranalys och/eller hydromorfologi
- Arbetat med utveckling av nya metoder för övervakning, kartläggning eller åtgärdsuppföljning
- Beställarkompetens
Som utredare är det viktigt att du är van att arbeta självgående med helhetsperspektiv. I rollen samarbetar du med andra, både inom och utanför myndigheten, och i det behöver du vara bra på att samarbeta, kommunicera i tal och skrift samt vara lyhörd för omgivningen. Du kommer också att analysera och tolka data, det är därför viktigt att du är strukturerad och har en god problemlösningsförmåga. För att ge bäst förutsättningar för rollen som utredare ser vi det också som viktiga egenskaper att du är självgående och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 42 000: - - 52 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens.
Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett intressant och utvecklande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Anställningen är en tillsvidareanställning med befattningen utredare. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Ersättning
