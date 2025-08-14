Utredare inom marknadskontroll - energirelaterade produkter
2025-08-14
Vill du hjälpa till med att få bort undermåliga produkter från marknaden och samtidigt bidra till klimat- och energimålen? Energisystemet genomgår stora förändringar för att nå EU:s och Sveriges klimat- och energipolitiska mål och för att skapa ett hållbart samhälle. För att möta denna samhällsförändring söker vi nu nya kollegor till vårt team. Det här är en chans för dig som vill göra konkret skillnad och bli en del av en spännande organisation i förändringens centrum.
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem där ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet går hand i hand. Målet är stabil och kostnadseffektiv energi med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Dina arbetsuppgifter - bidra till mer resurseffektiva produkter
Som utredare driver du marknadskontrollärenden från start till mål. Du analyserar marknaden, gör urval av produkter som kan vara felaktiga, granskar teknisk dokumentation och provningsrapporter, dokumenterar resultat i interna och europeiska system samt tolkar och implementerar gällande och nya regelverk. Du förbereder även beslut om juridiska åtgärder.
Du har löpande dialog med företag och branschaktörer och ansvarar för att kommunicera lagkrav på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Den aktuella lagstiftningen är tekniskt detaljerad och du bör ha ett intresse för att sätta dig in i beräkningar och hur olika energirelaterade produkter fungerar. Kollegorna på enheten stöttar vid svårare tolkningar och med teknisk kompetens. Vi samarbetar också med kollegorna på myndighetens Testlab.
Det finns goda möjligheter att forma tjänsten utifrån intresse, kompetens och erfarenhet. Utöver marknadskontrollen kan du även bidra till enhetens utvecklingsarbete, exempelvis av digitala verktyg, databaser och processförbättringar. Vi arbetar också med kommunikationsinsatser, förebyggande företagskontakter och juridiska tolkningar.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom relevant område, företrädesvis med inriktning mot teknik, energi, miljö eller hållbarhet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift, samt goda kunskaper i Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med marknadskontroll eller tillsyn inom offentlig sektor eller regelefterlevnad inom privat sektor. Det är även meriterande om du har kunskap om energirelaterade produkter. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat med liknande ärendehandläggning inom offentlig sektor, har erfarenhet av utvärderings- och uppföljningsarbete eller är van att arbeta i digitala verktyg och databaser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har mycket god förmåga att leda dig själv genom att kunna strukturera ditt arbete, ta initiativ, prioritera och uppnå resultat. Du är analytisk, har en stark känsla för detaljer och är noggrann i ditt arbete. Du behöver ha mycket god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer för att kunna samarbeta effektivt med kollegor och externa samarbetspartners. Vi söker dig med ett tydligt och öppet sätt att kommunicera. Du är trygg, stabil och har självinsikt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om arbetsplatsen
Enheten för Produkter arbetar med genomförandet av EU:s regelverk gällande ekodesign och energimärkning, produktregelverk med fokus på energieffektivitet, resurseffektivitet och miljöprestanda. Vi arbetar med marknadskontroll för att säkerställa att produkter på den svenska marknaden uppfyller kraven enligt gällande regelverk. Därtill deltar vi i EU:s regelutveckling, vilket ger oss möjlighet att påverka framtidens lagstiftning. Under det närmaste året kan vi också få ansvar för marknadskontroll av EU:s batteriförordning, vilket innebär att vi ska utveckla vår verksamhet för att hantera ett nytt regelverk.
Vi är ett engagerat team på tio personer med tvärvetenskaplig bakgrund - jurister, ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer - som tillsammans skapar en dynamisk arbetsmiljö där kompetensutbyte och utveckling står i fokus.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel. föräldraledighet, tjänstepension och vid sjukdom. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 2025-08-22. Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-007397. Vi arbetar för att främja jämn könsfördelning och mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du rekryterande chef Linn Stengård för att få hjälp med att skicka in din ansökan. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Linn Stengård på 016-544 2027, linn.stengard@energimyndigheten.se
eller rekryteringskonsult från Poolia, Nele Turemark på 070-248 99 77, nele.turemark@poolia.se
. Med anledning av semestertider kommer eventuella frågor besvaras först f r o m 2025-08-11.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016 - 544 2464 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
