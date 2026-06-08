Utredare inom kulturpolitik och yttrandefrihet
Avaron AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du ta dig an en kvalificerad utredning i skärningspunkten mellan kulturpolitik, yttrandefrihet, juridik och offentlig styrning. Uppdraget handlar om att ge en kommun ett tydligt och hållbart beslutsunderlag för det fortsatta arbetet som litterär fristad, både internt och i samverkan med ett internationellt fristadsnätverk.
Frågorna är komplexa och spänner över flera perspektiv. Du behöver belysa hur ansvar, mandat, avtal, beslutsvägar och förväntningar bör utformas i ett område som väckt stor uppmärksamhet och där både principiella och praktiska avvägningar är viktiga. Målet är att skapa klarhet i vad arbetet som fristad innebär och vilka justeringar som kan stärka organisation, processer och framtida beslut.
Du arbetar självständigt med metod och upplägg, samtidigt som rollen förutsätter nära dialog med relevanta intressenter. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill bidra med analys och rekommendationer i ett samhällsviktigt uppdrag där ditt arbete får direkt betydelse för framtida vägval.
ArbetsuppgifterDu genomför en heltäckande utredning av kommunens fortsatta arbete som litterär fristad.
Du analyserar vad det innebär att vara fristad och tydliggör hur relationen till en fristadsgäst skiljer sig från andra typer av kommunala relationer.
Du granskar och rekommenderar förbättringar kring avtalsförhållanden, stipendium, försörjning, hyresavtal och möjligheter att hantera tvister.
Du belyser beslutsprocesser, mandat, roller och organisatoriskt ansvar, inklusive frågor som rör samverkan med andra funktioner, migrationsfrågor och säkerhetsfrågor.
Du tydliggör vilka krav eller förväntningar som kan eller bör finnas på en fristadsgäst och hur politisk förankring kan hanteras.
Du analyserar medlemsavtal, ansvarsfördelning, urvalsprocess och gränsdragningar i samverkan med det internationella fristadsnätverket.
Du genomför intervjuer, samtal, dokumentstudier och omvärldsbevakning och väger samman materialet till tydliga bedömningar och förbättringsförslag.
Du tar fram en slutrapport på svenska med konkreta rekommendationer och dokumentation som uppfyller krav på tillgänglighet enligt DOS-lagen.
KravMinst 4 års erfarenhet inom området.
Dokumenterad erfarenhet av liknande utvärderingar, inklusive minst 2 referensuppdrag där kommun eller region varit kund.
Erfarenhet av arbete och analys kopplat till frågor om kulturpolitik, yttrandefrihet och armlängds avstånd.
Erfarenhet av uppdrag med stora krav på politisk integritet och självständighet.
Mycket god förmåga att självständigt planera, genomföra och strukturera en kvalificerad utredning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt att författa kvalificerade rapporter på svenska.
Förmåga att leverera dokumentation som uppfyller DOS-lagens krav på tillgänglighet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7867546-2040132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
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222 21 LUND Jobbnummer
9951495