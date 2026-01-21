Utredare inom krisberedskap och civilt försvar
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du skydda Sverige mot hälsohot? Är du redo att ta nästa steg i karriären och påverka på riktigt? Läs mer och ansök idag.
Vad ska du jobba med?
I rollen som utredare på Enheten för beredskap och krishantering kommer du att arbeta med kris- och beredskapsrelaterade frågor inom myndighetens ansvarsområde. Du ansvarar för att, både självständigt och tillsammans med andra, utreda och samordna ärenden samt ta fram beslutsunderlag, analyser och rapporter av hög kvalitet. Arbetet omfattar även att utveckla och stödja myndighetens arbete inom civilt försvar och säkerställa en robust verksamhet. Exempelvis genom kontinuitetsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, övnings- och utbildningsinsatser samt samverkan inom beredskapssektorn. På enheten deltar du även i arbetet med övervakning och beredskapsplanering av allvarliga gränsöverskridande hälsohot, framförallt smittor.
Du kommer att samverka både internt och externt, med bland andra kommuner, regioner, statliga myndigheter och internationella aktörer, i frågor som rör beredskap och allvarliga gränsöverskridande hälsohot. I rollen bidrar du även till myndighetens krishantering vid händelser och kriser och du deltar i det löpande arbetet med att stärka organisationens motståndskraft och beredskap inför samhällsstörningar, höjd beredskap och krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Delta i och ansvara för beredskapsrelaterade uppgifter inom myndighetens förordningsstyrda arbete som beredskapsmyndighet, som bland annat inkluderar kontinuitetsarbete, risk och sårbarhetsanalys, förmågeplanering, utbildnings- och övningsverksamhet samt omvärldsbevakning och lägesrapportering.
• Bidra till utveckling av enhetens och myndighetens krisberedskap, civilt försvar och arbete mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot och övervakning av smittsamma sjukdomar.
• Delta i beredskapsarbetet och utveckling av processer och aktiviteter inom enheten, myndigheten och i beredskapssektorn hälsa vård och omsorg samt i myndighetens samordning av beredskap mot allvarliga hälsohot.
• Bistå i det löpande arbetet inom enhetens ansvarsområde, inklusive stöd till avdelningen och ledningen.
• Delta i och representera myndigheten i nationella och internationella möten, projekt och samverkansforum.
• Delta i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbeten och arbetsuppgifter såsom remisser, projekt och samverkan.
• Ge operativt stöd vid händelser och kriser inom myndighetens ansvarsområde.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Högskoleexamen inom ett område som myndigheten bedömer relevant, exempelvis inom juridik, statsvetenskap, global hälsa eller medicinsk utbildning.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av likande arbete inom offentlig förvaltning.
• Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, noggrannhet, initiativtagande, ansvarstagande, riskmedvetenhet, samt ett helhetsperspektiv och gott bemötande.
• God analytisk förmåga.
• Vana att samarbeta med personer med olika kompetenser och yrkesgrupper.
• Mycket goda kunskaper i och förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av beredskapsarbete, exempelvis krissamordning, omvärldsbevakning, kontinuitetsarbete, risk- och sårbarhetsanalys, övning och utbildning, eller förmågeplanering.
• Erfarenhet av och dokumenterad förmåga att utreda och bereda ärenden, ta fram underlag och rapporter samt att kvalitetssäkra dessa.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av beredskapsarbete på statlig myndighet, EU-nivå, eller inom WHO eller Nato.
• Erfarenhet av krishantering.
• Erfarenhet av arbete med allvarliga gränsöverskridande hälsohot.
• Grundläggande förståelse för informationssäkerhet och erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information.
Vad gör enheten?
Enheten för beredskap och krishantering samordnar beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot. Enheten ansvarar för samordning och utveckling av bland annat myndighetens krisledningsorganisation, funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) och arbetet med civilt försvar.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Ezra Hultberg, telefon 010- 205 23 32.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publiceringsdatum2026-01-21
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-02-11 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00100-2026-2.1.1 Ersättning
