Utredare inom internationellt utvecklingsarbete - hav och vatten
2025-11-10
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för miljöanalys ansvarar för myndighetens miljöövervakning, miljöinformationsarbete, internationella arbete och kunskapsförsörjning genom analyser, utredningar, forskningsberedning, miljömålsuppföljning och rapportering om tillståndet i miljön.
Enheten för internationell utveckling samordnar myndighetens arbete med internationellt utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Vill du vara med och driva Sveriges internationella havs- och vattenmiljöarbete framåt? Vi söker en erfaren och engagerad utredare/projektledare som vill bidra till en hållbar utveckling för hav, vatten, klimatanpassning och biologisk mångfald - både nationellt och globalt.Dina arbetsuppgifter
Som utredare/projektledare kommer du att arbeta med internationellt utvecklingsarbete inom områden som havsplanering, vattenförvaltning, biologisk mångfald, klimat och marina skyddade områden. Du kommer att leda och samordna projekt, bidra till strategiska processer och skapa förutsättningar för tvärsektoriellt samarbete mellan myndigheter, forskningsinstitut och internationella organisationer.
Arbetet omfattar både operativa och strategiska delar, inklusive framtagande av beslutsunderlag, uppföljning av resultat, samt samverkan med aktörer på nationell, regional och global nivå.
Du kommer att bidra i myndighetens Sida-finansierade program SwAM Ocean, som fokuserar på global och regional havsförvaltning i Östra Afrika och Sydostasien, samt delta i bilateralt miljö- och klimatsamarbete med strategiska partnerländer såsom Kanada, Sydafrika och Storbritannien.
I rollen ingår att hantera upphandlingsprocesser, avtalsberedning och resultatuppföljning.
Vi lägger stor vikt vid kunskap om havs- och vattenförvaltning, miljötillståndsprocesser och/eller hållbart nyttjande samt bevarande av naturresurser. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en masterexamen (minst fem års högskolestudier) inom ett naturvetenskapligt eller tvärvetenskapligt område, gärna med inriktning mot miljö, ekologi, hållbar utveckling eller samhällsplanering.
Du har minst fem års relevant erfarenhet från arbete inom havs- och vattenförvaltning, miljötillståndsprocesser eller hållbart nyttjande och bevarande av naturresurser. Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete eller projekt kopplade till global miljöförvaltning är av betydelse.
Du har arbetat inom statlig verksamhet - till exempel på myndighet, Regeringskansliet eller inom EU - och är van vid att arbeta med policyfrågor, strategiska processer och komplexa samarbeten mellan olika aktörer.
Vi ser att du har dokumenterad kunskap inom något eller flera av följande områden:
- Havsplanering
- Vattenförvaltning
- Biologisk mångfald
- Klimatfrågor
- Marina skyddade områden
Erfarenhet av projekt- eller processledning är avgörande, särskilt om du har drivit eller samordnat internationella samarbeten, upphandlingar eller Sida-finansierade projekt.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Kunskaper i franska och/eller portugisiska är meriterande, liksom erfarenhet av samarbete med aktörer i Kanada, Sydafrika, Storbritannien, Östra Afrika eller Sydostasien.
Som person är du analytisk, strukturerad och kommunikativ med förmåga att skapa förtroendefulla relationer över organisatoriska och kulturella gränser. Du trivs i en internationell och dynamisk miljö, där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Tjänsten innebär resor i tjänsten, både nationellt och internationellt.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Ingångslön för denna tjänst ligger inom intervallet 50 000-55 000 kr/månad i 2026 års lönenivå, utifrån din erfarenhet och kompetens.
Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
