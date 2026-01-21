Utredare Grova Brott, inriktning Kriminell Ekonomi
2026-01-21
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vi söker nu en utredare inom grova brott med inriktning mot kriminell ekonomi, till Polisregion Nord, Polisområde Norrbotten, med placering i Luleå.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli, en HR-sektion, en kommunikationsgrupp samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Utredningssektionen i polisområde Norrbotten är organiserad i grova brott, spaning, särskilt utsatta brottsoffer, kriminell ekonomi, jourhavande förundersökningsledare och brottssamordning samt stationsbefäl. Utredningssektionen ansvarar för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av utredningsarbete inom ramen för förundersökningar gällande bland annat penningtvättbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägerier och bidragsbrott. Ärendena har ofta kopplingar till den grova organiserade brottsligheten.
Dina arbetsuppgifter kommer vara följande:
• Handlägga och utreda brott inom polisområdet
• Planera och genomföra förhör
• Inhämta, bearbeta och analysera komplex information, för att sedan muntligen och skriftligen presentera resultaten
• Samverka med gruppen, sektionen samt andra utredningsgrupper
• Ansvara för att operativt genomföra utredningar, bland annat genom att fördela och följa upp arbetsuppgifter som annan personal utför
Resor inom länet och regionen förekommer. Under tidsbegränsande perioder kan det även bli aktuellt med resor nationellt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
• Goda datakunskaper och vana av att arbeta i Officepaketet
• God förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska
• Svenskt B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av utredningar som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, i synnerhet utredningar kopplat mot grova brott och/eller kriminell ekonomi
• Akademisk examen med ekonomisk inriktning
• Erfarenhet som förhörsledare
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel
• Arbetslivserfarenhet av att inhämta, bearbeta och analysera komplex information, och att muntligen och skriftligen presentera resultaten
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta i team men också ha förmågan att kunna arbeta självständigt och driva dina egna processer. Du är därför initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga. Du är prestigelös och har en lärande inställning till arbetsuppgifterna, arbetsgruppen och samverkanspartners.
Vidare söker vi dig som har ett engagerat, ansvarstagande och positivt arbetssätt. Du är noggrann och vill bidra till att utveckla såväl metoder som arbetsgrupp. Du är flexibel och klarar av att hantera flera frågor parallellt samt har lätt att anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Luleå
Arbetstid: Veckoplanering 5:2, förekommer viss arbetstid på helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Utredare Grova Brott
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Rekryterande chef
Erik Högberg erik.hogstrom@polisen.se 072-7304119 Jobbnummer
