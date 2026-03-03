Utredare grova brott, allvarlig och organiserad brottslighet
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Polisjobb / Luleå Visa alla polisjobb i Luleå
2026-03-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Nord i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Utredningssektionen i Polisområde Norrbotten är organiserad i utredningsgrupper med inriktning allvarlig och organiserad brottslighet, särskilt utsatta brottsoffer och kriminell ekonomi och grupper för spaning, samt jourhavande förundersökningsledare och brottssamordning.
Utredningsgrupp 2 bedriver huvudsakligen utrednings- och spaningsarbete inom ramen för förundersökningar gällande mord, mordförsök, grova narkotikabrott eller annan grov brottslighet. Ofta har de kopplingar till den grova organiserade brottsligheten. Gruppen ansvarar för efterforskning av försvunna personer efter avslutat räddningssök, men även andra förekommande ärenden inom Utredningssektionen utifrån behov och prioriteringar. Utredningsgrupp 2, allvarlig och organiserad brottslighet består av utredare, förundersökningsledare, utredningsledare, ekonom, operativa analytiker samt gruppchef.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Uppdraget är att handlägga och utreda grova brott inom polisområdet genom att planera och genomföra förhör och andra förekommande utredningsåtgärder. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i grupp. Utredningsarbetet bedrivs systematiskt, kvalitetssäkrat och med god rättssäkerhet utifrån de principer som anges i polisens metodstöd vid utredning av grova brott (PUG). Utredare, Utredningsgrupp 2 förväntas kunna ansvara för att operativt leda en utredning genom att fördela och följa upp arbetsuppgifter som annan personal utför samt fungera som stöd och underlag till beslutsfattande fu-ledare. Utredningsgrupp 2 i Norrbotten är en del av Region Nords totala förmåga och förväntas kunna besätta nyckelfunktioner i en PUG-organisation.
Samverkan inom gruppen, sektionen och med lokalpolisområdenas utredningsgrupper likväl som övriga verksamheter inom polisen är en framgångsfaktor för uppdraget. Resor inom länet och vissa perioder även inom regionen förekommer, samt även nationellt vid behov, under tidsbegränsade perioder.
Vi ger dig det stöd, erfarenhet och den utbildning du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
• Erfarenhet av utredning som bedöms som relevant för funktionen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att handlägga och utreda grova brott
• Erfarenhet och vana av att hantera och strukturera stora informationsmängder
• Genomgått nationell utbildning för utredning av grova våldsbrott, SMUG, basutbildningen PUG eller har likvärdig kompetens eller erfarenhet av att arbeta i en kvalificerad brottsutredningsverksamhet
• Arbetat med hemliga tvångsmedelDina personliga egenskaper
Rollen ställer stora krav på integritet då gruppen och samarbetspartners använder hemliga tvångsmedel. Arbetet innefattar såväl förhör som analys och registrering varför noggrannhet och systematiskt tänkande liksom uthållighet över tid är av vikt. För att passa i rollen är du självgående och har förmåga att ta initiativ och att se möjligheterna med de ärenden som du hanterar. Du har mycket god samarbetsförmåga, är noggrann och vill bidra till att utveckla såväl metoder som arbetsgrupp. Det krävs också att du är flexibel och stresstålig samt att du klarar av att hantera flera frågor parallellt. Din inställning till arbetsuppgifterna, gruppen och samverkanspartners är prestigelös och lärande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisassistent
Arbetsort: Luleå
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid VP 5:2, 40h/V. Huvudsakligt arbete är förlagt till dagtid 08.00-16.30. Kvälls och helgarbete förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Utredare grova brott
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB322/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
HR- konsult
Helena Forsgren helena.forsgren@polisen.se Jobbnummer
9772852