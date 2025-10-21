Utredare civil beredskap till Socialförvaltningen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Vill du vara med och bygga upp ett starkare och mer motståndskraftigt Stockholm? Socialförvaltningen söker nu en utredare med fokus på strategiskt och operativt beredskapsarbete.
Hos oss får du kombinera strategiarbetet och samhällsnytta. Du bidrar till att utveckla stadens beredskap inför framtida kriser och bli en viktig del av arbetet i en av Sveriges största kommuner. Ditt arbete gör skillnad varje dag.
Välkommen till oss
Du tillhör kanslienheten som består av åtta medarbetare plus enhetschef. Vi ansvarar för registratur, nämnd, arkiv, dataskydd, informationssäkerhet, juridik och ILS-samordning. Genom vårt arbete bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig styrning, uppföljning och utveckling i hela organisationen. Vårt fokus är en modern, rättssäker och effektiv informationshantering för förvaltningen. Vi jobbar också för en god offentlighetsstruktur samt en effektiv och förtroendefull hantering av nämndadministrationen.
Stockholm stad stärker arbetet inom civil beredskap och socialförvaltningen söker därför en utredare med fokus på beredskap.
Arbetsplatsen är i Farsta Centrum med närhet till tunnelbana och en galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping.
Din roll
Tjänsten innebär en kombination av strategiskt och operativt arbete. Du kommer, tillsammans med en beredskap- och säkerhetssamordnare, arbeta med uppgifter som regleras i lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Socialtjänstlagen, lagen om särskilt stöd till funktionshindrade och kompletterande lagar. Du fungerar både som ett konsultativt och operativt stöd till socialförvaltningens verksamheter. Vid behov kan du även ingå som resurs i förvaltningens krisledning.
Förutom att vara en del i att driva, planera, analysera och utveckla förvaltningens arbete med civil beredskap, förväntas du också kunna delta i och driva andra typer av uppdrag, exempelvis inom områdena trygghet och säkerhet.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår även att:
genomföra analyser, ge förslag på, och genomföra åtgärder för att stärka förvaltningens och stadens arbete med civil beredskap
representera socialförvaltningen i stadsövergripande forum inom ditt ansvarsområde
samverka med andra aktörer både internt och externt inom ramen för stadens arbete i beredskapssektorer (nätverk)
utveckla och genomföra arbete med kontinuitetshantering och beredskapsplanering
ha ansvar för att planera och genomföra utbildningar och andra kunskapshöjande insatser om civil beredskap
planera och genomföra kris-och krigsövningar
omvärldsbevaka inom området civil beredskap
läsa och svara på remisser inom ditt område eventuellt ingå som resurs i förvaltningens krisledning
leda eller samordna andra förvaltningsövergripande uppdrag utifrån behov.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning som bedöms relevant för tjänsten
erfarenhet av arbete inom civil beredskap eller nära relaterade områden
god förmåga att uttrycka dig välformulerat och tydligt i tal och skrift på svenska
erfarenhet av projektledning eller projektarbete, med många ingående parter, inom olika sakområden och i olika typer av organisationer
kunskap eller förståelse om lagen (2006:544)
erfarenhet av att arbeta i en kommun eller annan offentlig verksamhet.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst
kunskap om det svenska krisberedskapssystemet och kommuners roll i totalförsvaret
vana att leda processer
vana att planera, genomföra och utvärdera utbildningar
kunskap om begrepp, strukturer, processer, metoder, aktörer och regelverk inom civil beredskap, främst ur en svensk kontext
erfarenhet av skarp krishantering.
Du ser annonsen i sin helhet på vår hemsida. Välkommen med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Kanslienheten Kontakt
Marlene Lindfors, rekryteringskonsult marlene.lindfors@stockholm.se 08-50811701 Jobbnummer
9568081