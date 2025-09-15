Utredare beredskap vid kärntekniska anläggningar och kärnteknisk analys
Vill du arbeta med beredskapsfrågor med stor betydelse för samhället? Är du en strukturerad person som gillar att använda dig av din analytiska förmåga? Trivs du även i en miljö med många kontaktytor? Då kan du vara vår blivande kollega!
Strålsäkerhetsmyndigheten är en beredskapsmyndighet med viktiga uppgifter inom krisberedskapen och det civila försvaret. Inom området krisberedskap har vi i uppdrag att vara pådrivande och svara för expertkompetens inom den nationella strålskyddsberedskapen. I detta ingår bland annat beredskap, reglering och tillståndsprövning.
Enheten Utveckling beredskap ansvarar för utveckling och inriktning av beredskap. Vi arbetar pådrivande inom krisberedskap och civilt försvar. Enheten består av en enhetschef och 15 medarbetare. Vi söker nu en utredare med inriktning mot beredskap och kärnteknisk analys för kärntekniska anläggningar, både avseende befintliga anläggningar och eventuellt nya. Med kärnteknisk analys avses att bedöma status för en kärnteknisk anläggning vid en händelse och att uppskatta storleken på ett eventuellt utsläpp (källterm).
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en grupp där du arbetar pådrivande, i samverkan med kärntekniska anläggningar och berörda myndigheter, för att höja samhällets förmåga att hantera en radiologisk nödsituation både vid kris och vid höjd beredskap.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du främst får arbeta med:
• utveckling och förvaltning av den kärntekniska analysfunktionen i krisorganisationen,
• utredningar,
• omvärldsbevakning, och
• regleringsarbete.
I arbetet ingår att delta i nationellt och internationellt utvecklingsarbete och att initiera och genomföra samverkan med myndigheter och andra aktuella organisationer så som det internationella atomenergiorganet IAEA och myndigheter i de nordiska länderna med motsvarande uppgifter som Strålsäkerhetsmyndigheten.
Vi söker dig som har
• en högskoleutbildning om minst två år i ett för arbetsuppgifterna relevant område, t ex inom teknik eller fysik, alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom den kärntekniska industrin
• aktuell och relevant kunskap samt flerårig arbetslivserfarenhet inom kärnteknisk verksamhet
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av:
• beredskap vid kärntekniska anläggningar
• källtermsuppskattningar
• drift av kärnkraftsreaktorer eller modellering av kärnkraftsanläggningar, t ex MAAP och Melcore
• regleringsarbete eller tolkning och implementering av föreskriftskrav
• projektledning eller annan typ av arbetsledning.Publiceringsdatum2025-09-15Dina personliga egenskaper
I rollen som utredare behöver du vara analytisk och kunna arbeta strukturerat. Som person behöver du vara självgående, initiativtagande och ta ansvar för ditt arbete. Du ska ha lätt för att arbeta självständigt och även trivas med samt kunna samarbeta med andra. Vi vill även att du ska var vara kvalitetsmedveten och noggrann.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort är Solna eller Göteborg.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även bli krigsplacerad vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser samt samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer vid höjd beredskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om arbetsuppgifterna kontakta Henrik Moberg, enhetschef, 08-799 41 86. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75 eller Ann Charlotte Odengran, hr, 08-799 40 91.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, eller Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 6 oktober 2025.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 370 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
